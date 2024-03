Mundo Banco Central da Argentina reduz taxa básica de juros de 100% para 80% ao ano

O BC destacou também haver "perspectivas favoráveis para a inflação subjacente" (ou seja, a tendência da inflação).

O Banco Central da Argentina anunciou nessa segunda-feira (11) a redução da taxa básica de juros do país de 100% para 80% ao ano.

Ao justificar a decisão, a autoridade monetária afirmou que, “desde 10 de dezembro de 2023, a situação econômica apresenta sinais visíveis de redução da incerteza macroeconômica”. Disse ainda que o país está em uma “trajetória de queda da inflação no varejo”.

Em fevereiro, a inflação na Argentina alcançou um índice de 254,2% em 12 meses, segundo o instituto oficial de estatísticas, o Indec. Trata-se de uma das variações interanuais mais altas do mundo. Em janeiro, no entanto, o indicador desacelerou para 20,6% – abaixo dos 25,5% de dezembro.

Em comunicado, o BC argentino destacou duas frentes para a decisão: – a normalização do sistema de pagamento doméstico; e a normalização do sistema de pagamento externo.

De acordo com a autoridade monetária, há uma trajetória de queda da inflação no varejo, “apesar do forte peso estatístico que a inflação carrega nas suas média mensais”. O BC destacou também haver “perspectivas favoráveis para a inflação subjacente” (ou seja, a tendência da inflação).

Ainda segundo o Banco Central argentino, há uma “moderação, em termos reais, da questão monetária”, com uma “consequente melhoria do balanço do BC”.

A autoridade monetária argumentou também que o país tem conseguido uma “acumulação sustentada de reservas internacionais”.

“A partir de 10 de dezembro de 2023, o BC conseguiu comprar de forma constante 9,6 bilhões de dólares no MLC, revertendo a tendência anterior em 2023, em que as reservas internacionais líquidas caíram 23,4 bilhões de dólares”, diz o comunicado.

Segundo o BC argentino, outro fator é a “estabilidade da diferença entre o preço oficial do dólar e as cotações paralelas, além da correção para baixo do preço dos contratos futuros de dólar na taxa de câmbio oficial”.

Banco Central da Argentina reduz taxa básica de juros de 100% para 80% ao ano

