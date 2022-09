Grêmio Villasanti fica fora do jogo do Grêmio contra o Sport; Seleção do Paraguai convoca o volante para amistosos

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

O Tricolor ainda tem última tentativa, mas já não conta com o jogador para o jogo do dia 20 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Seleção Paraguaia negou o pedido do Grêmio para adiar a viagem do volante Villasanti para se apresentar à comissão técnica para os amistosos da Copa do Mundo. O jogador será desfalque do Tricolor para o jogo contra o Sport, no dia 20, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão.

O clube gaúcho entrou em contato com a Associação Paraguaia de Futebol, mas o técnico Guillermo Barros Schelotto negou a possibilidade do jogador não atuar pela seleção. A viagem do paraguaio está prevista para o dia 18, enquanto o duelo com o Leão ocorre dois dias depois.

A resposta foi dada oficialmente pela seleção do Paraguai. Nos bastidores, o Grêmio ainda conta com o contato de um dos empresários de Villasanti com a comissão técnica e a associação para tentar a liberação.

O Paraguai tem compromisso contra os Emirados Árabes, em Viena, no dia 23, e o Marrocos, em Sevilla, no dia 27. O compromisso seguinte é dia 30, contra o Sampaio Corrêa, em São Luís.

