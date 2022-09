Porto Alegre Porto Alegre integra estratégia para controle e prevenção de doenças cardiovasculares

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

A estratégia pretende aperfeiçoar a atuação dos serviços de saúde, por meio de um melhor controle da hipertensão e da prevenção com ênfase na atenção primária Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 13/09/2022. Capacitação para médicos e enfermeiros da rede de atenção básica à saúde (APS) de Porto Alegre sobre o Protocolo Hearts, programa da Organização Mundial de Saúde (MS)/Organização Panamericana de Saúde (OPAS) baseado em evidências que adota medidas técnicas para manejo da doença cardiovascular na APS. O evento, e a primeira palestra da capacitação, foi conduzido pela presidente da Rede Brasil AVC, Sheila Cristina Ouriques Martins. Local: Salão nobre do Hotel Plaza São Rafael. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre integra-se ao protocolo Hearts, estratégia internacional que busca a integração harmoniosa e progressiva aos serviços de saúde para adoção de melhores práticas globais na prevenção e controle das doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo. A partir desta semana, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde participam de capacitação para qualificar suas equipes.

Nesta quinta-feira (15), o encontro reuniu médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde no Hotel Plaza São Rafael. Dia 23, a capacitação será destinada a técnicos de enfermagem.

A estratégia pretende aperfeiçoar a atuação dos serviços de saúde, por meio de um melhor controle da hipertensão e da prevenção com ênfase na atenção primária. Conforme a diretora da área, Caroline Schirmer, estima-se que 25% dos porto-alegrenses sejam hipertensos, motivo pelo qual o acompanhamento das equipes precisa ser aperfeiçoado.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o risco de doenças cardíacas e AVC (acidente vascular cerebral) é aumentado por dietas não saudáveis, especialmente aquelas com alto teor de sal, gordura e açúcares, e baixos níveis de atividade física. O uso do tabaco também é um dos principais fatores de risco, contribuindo com cerca de 10% de todas as mortes por doenças cardiovasculares.

No Brasil, a Hearts é liderada pelo Ministério da Saúde, com a participação de atores locais e acompanhada tecnicamente pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Na Capital, conta com parceria da Rede Brasil AVC e do Hospital Moinhos de Vento.

Ao todo, 16 países e territórios das Américas aderiram à iniciativa Hearts: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Ilhas Virgens Britânicas, Equador, Guiana, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago.

