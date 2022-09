Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul anuncia construção de nova casa prisional com Regime Disciplinar Diferenciado

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Espaço abrigará 76 presos, de forma individual, em local a ser construído dentro do complexo prisional de Charqueadas Foto: Susepe/Divulgação Foto: Susepe/Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou, nesta quinta-feira (15), durante coletiva de imprensa, a construção de uma nova casa prisional com regime diferenciado.

O novo espaço ficará dentro do complexo penitenciário de Charqueadas e terá 76 vagas para o RDD (Regime Disciplinar Diferenciado). Com isso, o Estado passará a ter um local para abrigar, em isolamento, detentos de alta periculosidade que agora são enviados para outros estados.

“Estamos apresentando um novo projeto para construção de uma nova casa prisional com regime disciplinar diferenciado. Nós teremos condições de fazer esse isolamento dentro do próprio Estado. É um RDD com 76 vagas. Quero tornar público que estou autorizando e vamos formalizar isso na próxima semana”, afirma o governador.

Ainda de acordo com o governo, a montagem das galerias individuais se dará em um prazo de 120 dias a partir do início da construção. A expectativa é que, em janeiro de 2023, o local já possa ser inaugurado.

A medida foi anunciada no dia em que 13 líderes de organizações criminosas foram transferidos para presídios federais. A operação Império da Lei IV da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo e Secretaria da Segurança Pública foi executada nesta madrugada e busca sanar os recentes conflitos entre as facções, que deixou um saldo de ao menos 29 mortos e 42 feridos entre agosto e setembro em Porto Alegre.

O secretário de Segurança Pública do RS, Coronel Vanius Santarosa, destaca que as forças de segurança continuarão a executar ações nas áreas conflagradas com saturação das regiões, reforço de policiamento e agilidade na elucidação dos casos investigados.

“Isso é uma importante ação que isola esses criminosos no regime federal. Da mesma forma, outras ações estarão sendo implementadas e acontecerão nos próximos dias. Então, deixamos claro que a segurança pública não compactua e não aceita. Estamos fazendo ações a altura da audácia desses criminosos”, pontua.

