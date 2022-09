Inter Wanderson simula movimentos de jogo e segue como dúvida no ataque para o jogo do Inter contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

O atacante trabalhou com bola atrás do gramado e simulou movimentos de jogo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter mudou o planejamento na manhã desta quinta-feira (15). O técnico Mano Menezes optou por fechar a primeira parte do treinamento. Quando abriu, os reservas realizavam um coletivo, enquanto os titulares cobravam pênaltis e outros observavam a movimentação.

Wanderson segue como a principal dúvida para o jogo contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, conhecido como “Castelo do Dragão”, em Goiânia, na próxima segunda-feira (19), às 20h, pelo Brasileirão.

O atacante, que está se recuperando de um desconforto na coxa direita, treinou novamente separado do grupo. Wanderson trabalhou com bola atrás do gramado e simulou movimentos de jogo. Ele corria com ela dominada e buscava passar pelas estacas espalhadas no espaço.

O treinador observou o coletivo dos reservas no CT Parque Gigante, ao lado do diretor técnico Paulo Autuori e o coordenador de logística Adriano Loss.

O provável Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena (Alan Patrick), Mauricio e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão.

O Inter volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (16). O confronto com o Atlético-GO é válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O colorado está em segundo lugar com 46 pontos. O Dragão é o penúltimo, com apenas 22.

