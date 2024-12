Futebol Vini Jr. é alvo de racismo após conquistar prêmio The Best

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

No Instagram do brasileiro, perfis publicaram comentários com imagens e gifs de macacos. Foto: Divulgação No Instagram do brasileiro, perfis publicaram comentários com imagens e gifs de macacos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi eleito pela Fifa nessa terça-feira (17), o melhor jogador de futebol do mundo em 2024. No entanto, em meio às muitas mensagens positivas pela conquista do prêmio The Best, o camisa 7 da Seleção Brasileira e do Real Madrid, da Espanha, também recebeu manifestações racistas nas redes sociais.

No Instagram do brasileiro, perfis publicaram comentários com imagens e gifs de macacos, além de emojis do animal. Um desses perfis comentou na publicação de Vini Jr com um gif de um macaco.

Outra conta publicou: “Messi 8 Bolas de Ouro, aprenda a ser o melhor”, acompanhado de vários emojis de macaco. O atacante do Real Madrid se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a premiação desde 2007, quando Kaká levou o troféu para o Brasil. Ele parabenizou Vini Jr. pela conquista.

“Hoje você se junta a uma galeria de brasileiros que inclui Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e, claro, este último que foi meu em 2007”, disse Kaká na publicação. “Você está inspirando uma nova geração de jogadores brasileiros e de jovens pelo mundo todo“.

Em 2007, Kaká venceu o The Best da Fifa após superar Lionel Messi, que ficou em segundo lugar, e Cristiano Ronaldo, em terceiro. Defendendo o Milan naquele ano, o brasileiro teve uma temporada histórica: marcou dez gols na campanha que levou o clube ao título da Champions League, onde também foi artilheiro e eleito o melhor jogador da competição.

No mesmo ano, o ex-São Paulo ainda conquistou a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes, sendo eleito o melhor jogador da decisão e do torneio, após a vitória por 4 a 2 sobre o Boca Juniors. Voltando para 2024, Vini foi campeão da Champions League e de LaLiga com o Real Madrid, sendo um dos grandes destaques do clube espanhol na temporada 2023-24.

Vini venceu a disputa pouco menos de dois meses depois da Bola de Ouro, a premiação de melhores da temporada organizada pela revista France Football que consagrou o espanhol Rodri, do Manchester City. Ao contrário da votação francesa, da qual só participam jornalistas, na da Fifa a pontuação é originada a partir dos votos dos capitães e técnicos de seleções, jornalistas e o público (através de voto no site do evento).

“Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim, estou fazendo por todas as crianças que acham que é impossível. Quero agradecer todos que votaram em mim e e ao meu clube, que me fez acreditar que eu poderia fazer a diferença. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube me trouxe até aqui hoje, e aos jogadores da seleção brasileira”, disse o jogador na cerimônia de premiação.

