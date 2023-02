Futebol Vini Jr. rescinde contrato com a Nike e joga de chuteira toda preta

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Vínculo de Vinicius Junior com a Nike iria até 2028. (Foto: Reprodução/Twitter)

Vinicius Júnior rescindiu com a Nike. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira entrou em campo contra o Valência de chuteiras pretas, sem a marca, nesta quinta-feira. A informação foi trazida pela ESPN.

O vínculo de Vinicius Junior com a Nike iria até 2028. A alegação do atacante foi de um tratamento injusto. Por exemplo, o fato de usar a chuteira mercurial da coleção antiga. O atacante também não participou de alguns eventos da empresa.

A ação foi movida antes da Copa do Mundo. No primeiro semestre de 2022, Vini Jr. já estava jogando a reta final da Liga dos Campeões com a chuteira antiga. A reportagem será atualizada mediante ao posicionamento da Nike. A equipe de Vinicius Júnior não quis se manifestar.

Uma das principais armas do Brasil na Copa do Mundo, Vinicius Junior está em alta no mercado publicitário. O jovem chegou recentemente a 12 patrocínios pessoais e foi um dos atletas da seleção brasileira com mais campanhas do Mundial do Catar.

O contrato mais recente foi assinado com o Zé Delivery, que se juntou com outras 10 marcas que já apoiavam Vinicius: Nike, EA Sports, Vivo, Casas Bahia, BetNacional, OneFootball, JetEngage, Golden Concept e Royaltiz e Pepsi.

