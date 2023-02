Futebol Neymar volta aos treinamentos e deve reforçar o PSG antes de clássico na Copa da França

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

O jogador fez uma postagem nas redes sociais associando a sua volta às atividades com os recém- completados 31 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de desfalcar o Paris Saint-Germain por duas partidas, o atacante Neymar foi a novidade no treinamento do elenco nesta segunda-feira. O jogador fez uma postagem nas redes sociais associando a sua volta às atividades com os recém-completados 31 anos. Na legenda da imagem, onde aparece dando voltas em torno do campo, o atacante escreveu “Primeiro treino com 31.”

O retorno do jogador é uma boa notícia para o treinador Christophe Galtier, já que na quarta-feira, o PSG tem compromisso pelas oitavas de final da Copa da França diante do Olympique.

Os dois principais times doa futebol francês também brigam pelo topo da classificação no Campeonato Nacional. O time de Messi e Mbappé atualmente ocupa a liderança com oito pontos de frente para a equipe de Marselha (54 a 46).

Ter Neymar à disposição facilita também a estratégia para armar a equipe na principal competição europeia já que Mbappé sofreu lesão na coxa esquerda e está fora da partida de ida da competição.

O Paris Saint-Germain vai fazer o duelo mais equilibrado da fase de oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrenta o Bayern de Munique. O primeiro confronto acontece no próximo dia 14, em Paris. A volta, está marcada para o dia 8 de março, em Munique.

Melhor jogador brasileiro no exterior

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, venceu o prêmio Samba Gold, dado pelo site “Sambafoot”, como o melhor jogador brasileiro que atua no exterior pela sexta vez na carreira. Maior vencedor da premiação, o jogador antecipou a conquista ao postar em suas redes sociais uma foto com o troféu. O anúncio seria realizado apenas no dia 15.

Atrás de Neymar, ficaram Lucas Paquetá, do West Ham, e Bruno Guimarães, do Newcastle. O vencedor do prêmio é escolhido por votação de jornalistas, ex-jogadores e internautas. O brasileiro do PSG, que completou 31 anos no último domingo, já havia conquistado o Samba Gold em 2014, 2015, 2017, 2020 e 2021.

Na premiação feminina, a atacante Debinha, do Kansas City Current, foi eleita a melhor brasileira. Endrick, do Palmeiras, levou o prêmio na categoria sub-20, batendo Matheus França, do Flamengo, e Vitor Roque, do Athletico-PR.

O prêmio Samba Gold é realizado desde 2008 e, além de Neymar, apenas outros seis jogadores levaram o troféu: Kaká, Luis Fabiano, Thiago Silva, Maicon, Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Alisson. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site Lance.

