Futebol Futebol internacional: Ancelotti diz que pretende usar Benzema, Militão e Courtois em eventual final do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, terá desfalques em sua estreia no torneio. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira contra o Al-Ahly, às 16h (horário de Brasília), com três grandes desfalques. O atacante Karim Benzema, o goleiro Thibaut Courtois e o zagueiro Éder Militão estão fora do primeiro jogo por lesão, mas o treinador Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva, que pretende usar o trio em uma eventual final.

O trio não viajou com a delegação ao Marrocos para a disputa da semifinal, mas está presente na lista final do time espanhol enviada à Fifa de 23 jogadores que podem atuar na competição. A relação deveria ser entregue à Fifa 24 horas antes da estreia do Real e depois disso, não é possível fazer mudanças.

“Eles estão na lista por esse motivo. Nós os deixamos em Madri para que recebam o melhor tratamento possível. Se jogarmos a final no sábado, eles virão na quinta”, garantiu Ancelotti.

O atacante francês e o zagueiro brasileiro saíram de campo sentindo dores na útlima quinta-feira, na partida contra o Valencia. Já o goleiro belga sentiu uma lesão no último domingo, antes da partida contra o Mallorca.

O goleiro Lunin, o zagueiro Nacho Fernández, o volante Camavinga – improvisado na lateral esquerda – e o atacante Asensio devem ganhar uma chance no time titular contra o time do Egito.

Na última segunda-feira o Real Madrid divulgou uma lista dos jogadores que iriam viajar para Marrocos, sede do Mundial de Clubes. Além da ausência do trio de titulares, o lateral Ferland Mendy e os atacantes Eden Hazard e Lucas Vázquez também ficaram de fora.

Caso passe pelo Al-Ahly na próxima quarta-feira, o Real Madrid vai enfrentar o Al-Hilal, que venceu o Flamengo nesta terça-feira (7).

A derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal levou o time brasileiro a sentir, pela primeira vez, a frustração de ficar fora da decisão do Mundial de Clubes. Se é difícil buscar motivação esportiva, os rubro-negros ainda têm a premiação para brigar.

A Fifa paga 2,5 milhões de dólares (R$ 12,9 milhões) ao terceiro colocado do Mundial. Já aquele que ficar em quarto levará uma quantia um pouco menor: 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões).

O adversário do Flamengo na disputa do terceiro lugar sairá do perdedor do confronto entre Real Madrid e Al-Hilal. Espanhóis e egípcios se enfrentam nesta quarta, às 16h (de Brasília). As informações são do jornal O Globo.

