Esporte Vini Jr. tem conversas para comprar clube de Portugal

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

O jogador tem interesse em mais um investimento fora dos gramados, além do Instituto Vini Jr. Foto: Divulgação/PRIO O jogador tem interesse em mais um investimento fora dos gramados, além do Instituto Vini Jr. (Foto: Divulgação/PRIO) Foto: Divulgação/PRIO

Vinicius Junior, craque brasileiro do Real Madrid e melhor jogador do mundo segundo a FIFA, abriu conversas para comprar um clube que disputa a Segunda Divisão de Portugal. Para as negociações, o jogador conta com um grupo de investimento ao seu lado.

A informação foi dada pelo jornalista Roberto Antolín, da rádio Cadena COPE, de Valladolid. Embora as conversas estejam em andamento, não há nenhum acordo fechado até o momento.

Atualmente, o grande investimento de Vini Jr. fora dos gramados é o Instituto Vini Jr., que investe em educação através do esporte. Na área comercial, Vini possui uma série de patrocínios pessoais, além do contrato com a Nike vigente até 2028. Recentemente, após imbróglio jurídico, as partes se entenderam e o brasileiro se tornou um dos principais rostos da empresa norte-americana no futebol.

A segunda divisão portuguesa conta com 18 times, entre eles os times B de Benfica e Porto. Já há uma equipe com um brasileiro à frente; trata-se do Portimonense, cujo presidente da SAF é Rodiney Sampaio. Caso Vinicius concretize a compra, não será uma situação inédita.

O francês N’Golo Kanté, por exemplo, é dono do Royal Excelsior Virton, da terceira divisão belga. O companheiro de Vini no Real Madrid, Kylian Mbappé, se tornou em julho do ano passado acionista majoritário do Caen, da segunda divisão francesa.

