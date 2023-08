Esporte Vini Jr. tem suspeita de ruptura em tendão e deve parar por cinco semanas

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Atacante deve ser cortado da Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação)

O que era ruim pode piorar ainda mais. Vinícius Júnior está fora da estreia da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2028, no Mangueirão, em Belém. De acordo com informações do jornal espanhol As, o atacante do Real Madrid sofreu uma lesão na coxa no confronto contra o Celta de Vigo.

Em comunicado, os merengues não estimaram prazo para a volta do atleta, mas a previsão é que Vini Jr. fique afastado por até seis semanas e perca não só os jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, como também o clássico com o Atlético de Madrid, dia 24 de setembro.

“Depois dos exames realizados em nosso jogador Vinicius Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução”, escreveu o time.

Como foi

O problema aconteceu logo no início da vitória por 1 a 0 do Real. Vinícius partiu em arrancada aos 14 minutos para receber lançamento de Camavinga e sentiu a fisgada. De imediato, o brasileiro se sentou no gramado e pediu atendimento médico até ser substituído por Joselu.

Por volta de 10 minutos de jogo o brasileiro reclamou de um incômodo na parte de trás da coxa depois de dar um “pique” forte. Ele saiu de campo para ser atendido, e os médicos colocaram uma faixa, fizeram uma espécie de bandagem e o camisa 7 do Real voltou para o jogo.

O jogador acabou caindo novamente em campo e recebeu atendimento médico novamente, fazendo o gesto para ser substituído por Carlo Ancelotti, que colocou Joselu em seu lugar.

Desfalque

Com a lesão, Vini ficará ausente dos duelos contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, pelas rodadas iniciais das eliminatórias. A CBF pretende anunciar em breve o nome do novo convocado, que pode até não ser liberado pelo clube, uma vez que o prazo oficial sobre comunicação já passou.

Também é certo que ele desfalcará o Real contra o Getafe, no próximo final de semana, por LALIGA, e nos demais jogos até o começo de outubro. Na atual temporada, o ex-flamenguista soma 1 gol em 3 partidas disputadas pelos blancos até agora.

O brasileiro é a terceira baixa importante do Real Madrid na atual temporada. Antes, o clube da capital da Espanha já havia perdido o goleiro Courtois e o zagueiro Éder Militão por lesão. O time merengue trata com cautela a lesão de Vini Jr. e não quer precipitar sua volta aos gramados — a ideia é tê-lo 100% para o clássico contra o Barcelona no fim de outubro.

