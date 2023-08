Esporte Saída de Neymar é celebrada por torcida do PSG em faixa: “Finalmente nos livramos do malcriado”

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Neymar encerrou uma passagem de seis anos pelo PSG. (Foto: Reprodução/X)

Torcedores do Paris Saint-Germain celebraram a saída de Neymar do clube e exibiram uma faixa com uma indireta para o jogador durante a vitória de 3 a 1 sobre o Lens, no Parque dos Príncipes. “Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado”, dizia a mensagem, em inglês, colocada atrás de um dos gols, em meio aos ultras, o principal grupo de torcida organizada do time parisiense.

Antes de assinar com o Al-Hilal, Neymar chegou a dizer, em entrevista ao youtuber Casimiro, que ficaria no PSG, apesar de “não haver muito amor” entre ele e a torcida. O jogador manteve uma relação tensa com parte da torcida durante a passagem de seis anos pelo clube francês. A reação da torcida à venda do craque brasileiro aconteceu na primeira partida do PSG como mandante desde a confirmação do adeus de Neymar, há pouco mais de uma semana.

O ex-lateral direito Gabriel, amigo de Neymar, revelou os bastidores do acerto do atacante com o Al-Hilal para jogar na Arábia Saudita nas duas próximas temporadas. Ele também comentou sobre as primeiras impressões do camisa 10 no país saudita.

Gabriel disse que a ida para a Arábia Saudita será uma forma do camisa 10 ter mais tempo e proximidade com a família.

“O que ele me falou foi o seguinte: estou feliz, vou criar a minha filha aqui, vou viver um tempo com a minha família aqui na Arábia Saudita, e depois vou ver o que acontece. Lá ele vai ficar afastado de toda essa pressão, de tudo isso, claro que, hoje, com a rede social, não tem muito para onde correr, mas vai viver dois anos com a família dele, se Deus quiser vai ser de glória e vitória lá, e vai bater recorde, vai continuar jogando e encantando o mundo com o futebol, e depois vai pensar no que vai fazer. Foi isso que a gente falou na última conversa”, disse Gabriel.

Trajetória

O principal reforço do Al Hilal deixou a Europa com 31 anos para atuar em uma liga alternativa. Neymar traçou um novo capítulo na carreira, depois de passar por Santos, no Brasil, além de Barcelona e Paris Saint-Germain, na Europa.

Neymar será comandado por Jorge Jesus, que teve uma passagem vitoriosa no Brasil pelo Flamengo. O amigo aposta que a parceria entre Ney e o Mister tem tudo para ser de sucesso.

“Espero que continue vitoriosa, um treinador vitorioso com um jogador vitorioso. Com certeza o Neymar é um jogador que qualquer técnico gostaria de ter no seu time, e o Jorge Jesus vai ter a oportunidade de fazer um trabalho muito legal junto com ele, de repente fazer história na Arábia. Espero que essa conexão seja vitoriosa”, disse Gabriel.

Estados Unidos

Em entrevista, o ex-jogador ainda citou os Estados Unidos como uma possibilidade para o camisa 10 no futuro.

“Eu acredito, até pelo que já conversamos, que os Estados Unidos ainda estão no radar dele. É um país que tem uma qualidade de vida maravilhosa, o futebol tem crescido para caramba, tanto se falando de business quanto o nível do futebol, que aqui tem crescido bastante. Os Estados Unidos estão no radar dele, e acho que pode ser uma das opções depois da Arábia, sem dúvida nenhuma”, finalizou.

Enquanto isso, na Arábia Saudita, o atacante brasileiro participou neste sábado da primeira atividade no gramado com os demais companheiros do Al-Hilal. Ele está avançando na recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não tem previsão de estreia no futebol saudita. Até então, vinha realizando apenas treinamentos sem bola e fazendo atividades na academia.

