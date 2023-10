Geral Vini Júnior sofre mais uma vez com o racismo na Espanha; CBF sai em defesa do jogador e condena novas ofensas

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2023

O Sevilla reconheceu o infrator e o denunciou às autoridades por praticar racismo e xenofobia durante o jogo. (Foto: Reprodução)

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu no último sábado (21) mais uma vez com o racismo na Espanha. O caso aconteceu durante o jogo do Real Madrid contra o Sevilla, no Estádio do Sevilla. Uma foto do jornal espanhol Marca mostra um torcedor imitando um macaco na direção do atacante brasileiro. Em nota, o clube informou que identificou o torcedor, o expulsou do estádio e o denunciou às autoridades.

“O Sevilla FC gostaria de informar que após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve”, afirmou a equipe espanhola.

Após o posicionamento do Sevilla, o brasileiro se manifestou com uma postagem sobre o assunto em seu perfil em uma rede social: “Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas. O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar. Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando…”, escreveu Vini.

Vinícius Júnior tem sido vítima sistemática de agressões racistas no futebol espanhol. O último episódio foi registrado no dia 21 de abril no Estádio Mestalla, na vitória de 1 a 0 do Valencia sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, Vinícius Júnior escutou insultos racistas e gritos de macaco vindos das arquibancadas. O jogo foi paralisado por cerca de oito minutos e, posteriormente, o jogador foi expulso ao se envolver em confusão.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesse domingo (22) uma nota, assinada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, na qual condena os novos insultos racistas sofridos pelo atacante Vinícius Júnior.

“É chocante assistir novamente aos atos de racismo contra o Vinícius Júnior. Racismo é crime e deve ser combatido sempre. É lamentável ainda assistirmos a declarações deste tipo. Sou negro e sei da dor que ele sente em cada atitude racista dos torcedores. Vou sempre me solidarizar com as vítimas de racismo. Não podemos normalizar. Minha voz sempre será ouvida para coibir tais atitudes brutais. Estamos tomando medidas efetivas e não vamos parar até expulsarmos os racistas dos estádios”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Pelo menos, desta vez, o agressor não saiu impune do estádio. O Sevilha fez o mínimo que uma atitude racista merece. A CBF vai continuar pressionando todas as autoridades do futebol e de fora do esporte para que esse crime hediondo seja punido com rigor. A CBF segue fazendo o trabalho com a Fifa, Conmebol e Uefa para que todas as entidades do esporte no mundo atue de forma veemente contra o racismo”, acrescentou.

2023-10-22