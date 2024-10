Esporte Vinícius Júnior não vai à cerimônia da Bola de Ouro; Real Madrid já sabia que ele não ganharia o prêmio

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A vitória do brasileiro era dada como certa. Foto: Divulgação/CBF A vitória do brasileiro era dada como certa. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

O atacante Vinícius Júnior não compareceu na premiação da Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris, França. O brasileiro, assim como todo o elenco do Real Madrid, não viajou para o evento. O espanhol Rodri, jogador do Manchester City, levou o prêmio.

O motivo, segundo o jornalista Fabrizio Romano, é que o Real Madrid teria sido informado que o atacante brasileiro não venceria o prêmio de melhor jogador do mundo. Além de Vini Jr., Bellingham e Mbappé, outros candidatos, não estavam presentes no evento.

A delegação do time espanhol viajaria às 11h (de Brasília) para Paris em um voo fretado, com cerca de 50 pessoas entre indicados ao prêmio, familiares e funcionários do clube. Contudo, o time espanhol decidiu cancelar a programação de última hora após saber que o brasileiro não venceria a Bola de Ouro 2024.

Vencedores

Na categoria feminina, deu a lógica: a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, levou o prêmio pela segunda vez consecutiva. A meia foi o grande nome do clube catalão na conquista do Campeonato Espanhol e da Champions League feminina da última temporada. Além disso, fez parte do elenco semifinalista das Olimpíadas de Paris.

Vale lembrar que duas jogadoras da Seleção Brasileira, que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Paris, foram indicadas ao prêmio: a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, e a zagueiro Tarciane, do Houston Dash (Estados Unidos). As jogadoras ficaram na 18ª e 23ª posições, respectivamente.

Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor goleiro do mundo. O defensor foi peça fundamental para que o clube inglês terminasse a última edição na Premier League na quarta posição, garantindo vaga direta para a Uefa Champions League da atual temporada. Além disso, Dibu Martínez foi campeão da Copa América 2024 pela seleção da Argentina, mais uma vez realizando defesas decisivas ao longo do torneio

Como era esperado, o prêmio Kopa (melhor jogador sub-21) ficou com o atacante Lamine Yamal, do Barcelona. Além dos grandes jogos pelo clube catalão, pesaram a seu favor as atuações decisivas que teve pela Espanha na Eurocopa, torneio do qual foi campeão. Ao todo, o jovem marcou 10 gols e deu 14 assistências em 60 jogos na última temporada. Com apenas 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a vencer o Troféu Kopa.

Dois jogadores terminaram empatados e dividiram o prêmio de maior goleador da temporada: Harry Kane, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, ambos com incríveis 52 marcados. Por conta do “boicote” promovido pelo clube espanhol à premiação, apenas o inglês subiu ao palco para receber seu troféu.

O Real Madrid foi escolhido o melhor clube da temporada.

A premiação

O prêmio considera os feitos na temporada 2023/24 (1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024). Pela primeira vez, a revista francesa que organiza o evento terá o auxílio da Uefa, a confederação europeia de futebol. A France Football faz uma lista de 30 finalistas e a submete a jornalistas de diferentes países. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.

