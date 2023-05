Esporte Vinícius Júnior sofre 11º episódio de racismo em menos de dois anos; veja a lista

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Nenhum dos casos resultou em punição para o clube rival

O atacante brasileiro Vinicius Junior foi mais uma vez vítima de racismo durante uma partida entre Real Madrid e Valencia.

Ao todo, o brasileiro já sofreu com onze casos de racismo no país em um ano e sete meses.

Desta vez, o episódio aconteceu no estádio Mestalla, no último domingo (21) durante partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Nenhum dos casos resultou em punição para o clube rival. Veja a lista abaixo:

Os casos de racismo contra Vini Jr.

24/10/21 – Barcelona x Real Madrid

O primeiro caso aconteceu em outubro de 2021, em um clássico contra o Barcelona.

O brasileiro foi insultado pelos torcedores adversários pouco após ser substituído. Como resposta, o brasileiro apontou para o placar. Naquele momento o Real vencia por 1 a 0. A situação foi denunciada ao departamento que analisa crimes de ódio no Ministério Público de Barcelona.

14/03/22 – Mallorca x Real Madrid

Torcedores do Mallorca foram flagrados insultando Vini Jr. durante a partida. Alguns chegaram a pedir ao atacante para “pegar bananas”. Sons de macaco também foram ouvidos no estádio.

18/09/22 – Atlético de Madrid x Real Madrid

Antes de um clássico contra o Atlético de Madrid, em setembro do ano passado, Vinicius Jr. foi alvo de racismo em um programa de TV muito popular na Espanha, por dançar nas comemorações de gols.

O jornalista Pedro Bravo chegou a declarar “pare de fazer macaquices”.

“Tem que respeitar ao contrário, se quer dançar samba, vá fazer isso no Brasil. Aqui, tem que respeitar seus companheiros de profissão e deixar de ser macaco”, declarou Bravo.

A situação deu início ao movimento “Baila, Vini”, que teve apoio de diversas estrelas do futebol mundial, sempre ao lado do atacante. No dia do jogo, no entorno do estádio Wanda Metropolitano, vários torcedores gritavam “Vinícius você é um macaco, você é um macaco”. A LaLiga apresentou uma denúncia, que foi arquivada.

30/12/22 – Real Valladolid x Real Madrid

Alguns torcedores chamaram Vinícius Junior de “negro bastardo” e “negro m…” no estádio José Zorrilla.

Na ocasião, o time merengue venceu por 2 a 0, e o atacante acabou vítima de ofensas racistas. O clube que tem Ronaldo Fenômeno como proprietário, abriu processo interno com 11 identificados e retirou seus ingressos da temporada.

26/01/23 – Incidente antes de Real Madrid x Atlético de Madrid

Vini Jr foi alvo de uma cena grotesca: torcedores colchoneros penduraram um boneco enforcado em uma ponte na cidade de Madri.

A LaLiga apresentou uma queixa ao Tribunal de Instrução de Madri. O processo segue em andamento para identificar responsáveis.

05/02/23 – Mallorca x Real Madrid

Novamente contra o Mallorca, o brasileiro foi alvo de ataques racistas. Um torcedor gritou “macaco” para Vinícius Junior.

O caso foi relatado novamente e o processo foi aberto. Através de um vídeo em um aplicativo, o autor foi identificado, impedido de frequentar estádios por um ano e multado em 4 mil euros.

18/02/23 – Osasuna x Real Madrid

Em menos de um mês, insultos racistas foram proferidos contra o brasileiro no estádio El Sadar, em Pamplona. As câmeras de televisão flagraram xingamentos e situações mais pesadas contra o atleta. Os autores ainda não foram identificados.

05/03/23 – Betis x Real Madrid

Na partida entre Real Madrid e Real Bétis, torcedores do time alviverde chamaram Vini Jr. de “macaco” e viraram alvos de uma queixa prestada ao Juizado de Instruções de Sevilha, cidade onde foi realizada a partida, com imagens de televisão como prova. A LaLiga apresentou denúncia ao tribunal investigativo de Sevilha.

19/03/23 – Barcelona x Real Madrid

Duas semanas depois, novamente em um clássico contra o Barcelona, o atacante ouviu gritos de “macaco” e “morra” nas arquibancadas do Camp Nou, estádio do Barcelona. O caso foi denunciado nos tribunais de instrução de Barcelona e a LaLiga tratou a situação como “comportamento racista intolerável”.

25/04/23 – Girona x Real Madrid

Na derrota do Real Madrid para o Girona por 4 a 2, Vinícius Júnior ouviu gritos racistas após marcar um dos gols da equipe merengue. Os torcedores no Estádio Montilivi gritaram “mono” que, em espanhol, significa macaco. Nem o mandante, nem o Real Madrid ou a LaLiga se manifestaram sobre o caso.

21/05/23 – Valencia x Real Madrid

O caso mais recente aconteceu neste fim de semana, no confronto entre Valencia e Real Madrid. Torcedores atacaram Vinicius Jr, chamando-o de “macaco” no segundo tempo e o jogo chegou a ficar paralisado por cerca de oito minutos. Desta vez, o brasileiro perdeu a paciência e acabou sendo expulso da partida. Dois torcedores já foram identificados e denunciados, segundo a imprensa espanhola.

2023-05-22