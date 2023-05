Brasil Dólar recua e fecha abaixo dos R$ 5; Ibovespa inicia semana em baixa

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Tirando alta pontual na abertura, quando superou o teto de R$ 5,00, a moeda americana trabalhou com sinal negativo no restante do dia Foto: B3/Divulgação

O dólar à vista recuou nesta segunda-feira (22), após dois pregões seguidos de alta e valorização de 1,47% na semana passada e fechou a R$ 4,97.

Operadores atribuíram a apreciação do real à entrada de fluxo, em especial comercial, e a movimento típico de ajuste de posições e realização de lucros no segmento futuro.

Enquanto o Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,48%, para 110.213,12 pontos.

Tirando uma alta pontual na abertura, quando superou o teto de R$ 5,00 e registrou máxima a R$ 5,0058, a moeda americana trabalhou com sinal negativo no restante do dia. No ano, a divisa acumula desvalorização de 5,86%.

Referência do comportamento do dólar frente a divisas fortes, o índice DXY trabalhou grande parte do dia em ligeira alta, na linha dos 103,200 pontos.

O Ibovespa buscou consolidar a linha de 110 mil pontos nesta abertura de semana, em que operou perto do zero a zero em boa parte do dia, sem ímpeto para seguir adiante, mas sem forte inclinação para realizar lucros mesmo tendo avançado em 11 de 12 sessões desde 4 de maio, até a última sexta-feira.

Foi a terceira sessão consecutiva em que o Ibovespa manteve a marca psicológica de 110 mil no fechamento. No mês, sobe 5,54% e, no ano, 0,44%. O giro ficou em apenas R$ 21,1 bilhões na sessão.

2023-05-22