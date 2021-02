Brasil Vinte e seis Estados e o Distrito Federal já vacinaram mais de 3 milhões de pessoas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

O Brasil já aplicou 3.366.706 de doses. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Balanço da vacinação contra covid-19 dessa sexta-feira (5) aponta que o Brasil já aplicou 3.366.706 de doses, segundo dados divulgados até as 20h.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do Estado:

— Acre: 5.799 (0,65%);

— Alagoas: 62.223 (1,86%);

— Amazonas: 111.282 (2,64%);

— Amapá: 9.287 (1,08%);

— Bahia: 276.038 (1,85%);

— Ceará: 159.007 (1,73%);

— Distrito Federal: 97.739 (3,20%);

— Espírito Santo: 74.537 (1,83%);

— Goiás: 125.437 (1,76%);

— Maranhão: 74.730 (1,05%);

—Minas Gerais: 273.529 (1,28%);

— Mato Grosso do Sul: 71.688 (2,55%);

— Mato Grosso: 47.753 (1,35%);

— Pará: 70.494 (0,81%);

— Paraíba: 55.367 (1,37%);

— Pernambuco: 1ª dose – 169.586 (1,76%); 2ª dose -1.962 (0,02%);

— Piauí: 43.684 (1,33%);

— Paraná: 198.310 (1,72%);

— Rio de Janeiro: 260.034 (1,50%);

— Rio Grande do Norte: 63.198 (1,79%);

—Rondônia: 25.019 (1,39%);

— Roraima: 14.775 (2,34%);

— Rio Grande do Sul: 214.890 (1,88%);

— Santa Catarina: 70.558 (0,97%);

— Sergipe: 26.393 (1,14%);

— São Paulo: 749.188 (1,62%);

— Tocantins: 14.145 (0,89%).

Covaxin

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse ter recebido na tarde dessa sexta o pedido de autorização de pesquisa clínica de fase 3 para a vacina Covaxin. O pedido foi feito pela Precisa Medicamentos, representante da indiana Bharat Biotch no Brasil, que desenvolve a vacina.

O pedido foi protocolado um dia após a agência decidir que a realização de estudos de fase 3 no Brasil deixam de ser obrigatório para autorização do uso emergencial de vacinas.

A Anvisa afirma que, “para a análise de pedidos de autorização de pesquisa de vacinas, o prazo da Anvisa tem levado de 3 a 5 dias, condicionada a apresentação dos dados necessários para a análise técnica”.

Na semana passada, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) assinou contrato com a Precisa Medicamentos de intermediação das suas associadas para a aquisição de 5 milhões de doses da Covaxin. Com isso, aproximadamente 300 clínicas associadas à ABCVAC poderão firmar acordos individuais com a representante da Bharat Biotech no Brasil para a compra de doses.

Insumos

Deve chegar ao Brasil, na tarde deste sábado (6), o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação da vacina contra a covid-19 de Oxford/Astrazeneca pelo Instituto Fiocruz.

Essa primeira remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado na China deveria ter sido entregue ainda em janeiro, mas houve atrasos na liberação do produto pelos chineses. Especialistas apontam influência de uma “crise diplomática” entre Brasil e China – o governo Jair Bolsonaro nega.

Até a última terça-feira (2), a previsão divulgada pela Fiocruz era de que o primeiro lote fosse suficiente para a produção brasileira de 7,5 milhões de doses. Na quinta, no entanto, a fundação informou uma estimativa menor – de que os insumos rendam 2,81 milhões de doses.

Ainda de acordo com a Fiocruz, até o fim de fevereiro, está previsto o recebimento de matéria-prima para a produção de 15 milhões de doses ao todo. A fundação não explicou, no material divulgado, porque houve redução na estimativa desse primeiro lote.

