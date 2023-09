Acontece Violão autografado pelo cantor Leonardo vai a leilão para ajudar municípios gaúchos afetados pela enchente

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

O instrumento será leiloado durante o remate de Angus e Brangus da Reconquista Agropecuária neste sábado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com muitos amigos e fãs no Vale do Taquari (RS), o cantor sertanejo Leonardo deixou um presente para as comunidades de Encantado, Roca Sales e Muçum em visita ao estado neste mês de setembro. Um violão autografado pelo ídolo irá a leilão neste sábado (23), e os recursos arrecadados serão destinados aos três municípios por meio da iniciativa liderada pelo presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti.

O instrumento será leiloado durante o remate de Angus e Brangus da Reconquista Agropecuária, do criador José Paulo Cairoli, tendo o leiloeiro Fábio Crespo no martelo e a Parceria Leilões e o Programa Leilões na mesa da venda solidária.

Quem quiser dar lances pela peça e ainda apoiar as cidades poderá acompanhar a transmissão pelo Lance Rural, a partir das 15h. A ação congregou amigos e lideranças nos últimos dias, entre elas o presidente da Uniodonto, o encantadense Irno Pretto, bem como suas filhas Andreia e Clarissa, e o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Irno Pretto lembrou que, após tantas perdas na região, o momento é de esperança e reconstrução: “É tempo de ajudarmos da forma que pudermos, de sermos instrumentos da solidariedade”. “É uma honra participar de um leilão com uma causa tão justa como essa”, acrescentou o leiloeiro Fábio Crespo.

