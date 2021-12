Quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil no primeiro semestre deste ano. (Foto: EBC)

Quatro mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil no primeiro semestre deste ano

Os casos de estupro voltaram a crescer no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreu uma subnotificação durante o isolamento social mais rigoroso, de acordo com um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O número de estupros em geral e de vulneráveis, tendo a mulher como vítima, cresceu 8,3%, passando de 24.664, nos primeiros seis meses de 2020, para 26.709, neste ano. O crescimento ocorreu no período em que a pandemia de Covid-19 foi mais letal, com destaque para o mês de maio.