“Acho que tem virtude dos jogadores do Athletico. Bola certa no segundo pau. Acontece. Tentar corrigir e melhorar. Virar a página e concentrar na quarta-feira que para nós será um jogo decisivo”, disse De Pena.

Ainda com 1 a 1 no placar, o Colorado teve oportunidades de virar o jogo, com chute da entrada da área de De Pena e cabeceou à queima roupa de Luiz Adriano, defendido no reflexo por Léo Linck.

“No segundo tempo os dois tiveram chances. Terminamos melhor o primeiro tempo. Não conseguimos sustentar no segundo. Tomamos gol no final. Também poderíamos ter saído em vantagem. Futebol é assim. Não conseguimos levar pontos para Porto Alegre. Vamos focar na quarta-feira que será uma final para nós”, disse o meia.

De Pena voltou a marcar depois de quase cinco meses. O último gol havia sido no início de maio, no empate por 2 a 2 com o Nacional, no Beira-Rio.