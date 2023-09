Grêmio “Às vezes é necessário sofrer”, diz Renato Portaluppi após vencer o Palmeiras por 1 a 0

Tricolor fez gol no início do jogo e suportou pressão do adversário

Para vencer o Palmeiras, o Grêmio abriu o placar no início do primeiro tempo. Com isso, era natural que o clube paulista iria fazer pressão tentando buscar o gol de empate. O clube gaúcho conseguiu superar a pressão e sair com os três pontos da Arena. O resultado recoloca o time gaúcho no G-4 do Brasileirão, em terceiro lugar.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, ressaltou a dificuldade da partida e elogiou bastante o Palmeiras. Com tudo, destacou que era necessário vencer para voltar às primeiras posições do Brasileirão, visto que o Grêmio havia entrado em campo na quinta colocação.

“O Palmeiras dominou mais, pela necessidade de pelo menos empatar, mas soubemos sofrer. Às vezes é necessário sofrer, não estávamos enfrentando qualquer equipe, e com um jogador a menos. Sofremos, mas o mais importante foi conseguir os três pontos e recuperar o terceiro lugar”, disse o treinador.

O treinador também reclamou da sequência gremista na competição. Após encarar o Bragantino na quinta passada, o Grêmio enfrentou o Corinthians na segunda, em partida atrasada.

“O pior fator foi três jogos em sete dias, tanto que alguns jogadores se queixaram de dores musculares. É um desgaste muito grande, a conta chega. Infelizmente chegou, mas com três pontos”, completou o treinador.

