Grêmio Dirigente do Grêmio discute com técnico do Palmeiras após vitória no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Quando o treinador do Palmeiras caminhava para o túnel, Brum se aproximou para xingar o português. Foto: Reprodução Quando o treinador do Palmeiras caminhava para o túnel, Brum se aproximou para xingar o português. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória contra o Palmeiras por 1 a 0 nessa quinta-feira (21), o final da partida foi tenso dentro dos corredores da Arena. Após o técnico Abel Ferreira reclamar sobre a arbitragem, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, xingou o treinador e se desentendeu com membros da comissão técnica adversária.

No túnel da Arena, Brum saiu bastante alterado e gritava contra a arbitragem. Reclamou da expulsão do volante Villasanti, que levou o segundo cartão amarelo por falta em Kevin. No túnel, gritou “toda vez a mesma coisa, expulsou o jogador que nem falta fez”.

O dirigente gremista aguardava o final da partida na beira do gramado. Neste momento, Abel se irritou e deixou o jogo antes do fim para os vestiários. Foi quando falou sobre o roubo. Quando caminhava para o túnel, Brum se aproximou para xingar o português.

Na sequência, um dos palmeirenses se aproximou de Brum e disse que a equipe não tinha culpa pelo Grêmio ter sido roubado no confronto contra o Corinthians.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/dirigente-do-gremio-discute-com-tecnico-do-palmeiras-apos-vitoria-no-brasileirao/

Dirigente do Grêmio discute com técnico do Palmeiras após vitória no Brasileirão

2023-09-22