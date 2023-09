Porto Alegre Porto Alegre: alteração de trânsito nas ruas Dr. Flores e Voluntários da Pátria

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A sinaleira do cruzamento da Dr. Flores com a Voluntários será desativada. Foto: Luciano Lanes/PMPA A sinaleira do cruzamento da Dr. Flores com a Voluntários será desativada. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (25), a partir das 9h, o cruzamento da rua Dr. Flores com a rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, terá bloqueio total, contando apenas com acesso local devido a obras do Quadrilátero Central.

“Também a sinaleira do cruzamento da Dr. Flores com a Voluntários será desativada. Durante o bloqueio, a inversão de sentido de circulação acontecerá da rua Senhor dos Passos, no trecho compreendido entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Alberto Bins”, informa a prefeitura. “Os motoristas poderão acessar a rua Senhor dos Passos vindos pela avenida Alberto Bins, dobrando à direita na rua Pinto Bandeira, até dobrar à esquerda na rua Voluntários da Pátria, dobrando à esquerda na rua Senhor dos Passos.”

O ponto de táxi localizado na Senhor dos Passos será desativado devido à obra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-alteracao-de-transito-nas-ruas-dr-flores-e-voluntarios-da-patria/

Porto Alegre: alteração de trânsito nas ruas Dr. Flores e Voluntários da Pátria

2023-09-22