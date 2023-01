Bruno Laux Visita da Alemanha

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Governo federal deverá remover garimpeiros da Terra Indígena Yanomami.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Lula recebe hoje em Brasília a visita do primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Dentre os assuntos abordados no encontro, está o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, o qual tem sua rápida conclusão como objeto de desejo do chanceler alemão, de acordo com declaração recente feita por ele.

Fundo Amazônia

Durante o encontro com Olaf Scholz, o presidente Lula deve também assinar um acordo junto ao chanceler, retomando o Fundo Amazônia. A quantia de mais de 200 milhões de euros deve ser liberada pelo governo alemão para o mecanismo e outras áreas do país.

Pedido negado

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos suspeitos de relação com os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no último dia 8. Ele afirma que possíveis desdobramentos do episódio que possam estar relacionados aos mandatos dos parlamentares em questão serão analisados pelo conselho de ética da Câmara dos Deputados.

Mais Médicos

Foi autorizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região a recontratação de mais de 1,7 mil médicos cubanos do Programa Mais Médicos. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, que assinou a decisão, afirma que tal medida surge em função da precariedade da assistência médica das comunidades mais carentes.

Sem prorrogação

A medida provisória que isenta impostos federais sobre o preço da gasolina deve ser encerrada no final do mês de fevereiro. De acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não há no momento nenhuma discussão sobre a prorrogação da MP.

Minutas golpistas

Foi solicitado ao STF pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), a investigação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em função de uma declaração recente sobre a circulação de minutas golpistas entre pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Valdemar afirmou que ele mesmo havia recebido várias propostas similares ao documento encontrado na casa do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres.

Ampliação de alcance

O número de pessoas alcançadas pelas redes sociais do Senado Federal teve um aumento considerável após os antidemocráticos ocorridos em Brasília. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Casa, o movimento ocorre “em função do interesse dos espectadores em fontes de informação oficial e na comunicação pública”.

Terra Yanomami

O governo federal está elaborando uma operação para a remoção de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami. A informação foi confirmada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que afirmou que a atual gestão deve realizar operações de fiscalização, socorro e atendimento emergencial de saúde no local.

Terra Yanomami II

Neste domingo uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi enviada para Boa Vista, em Roraima, de modo a apurar as violações direitos humanos ocorridas com o povo Yanomami. O grupo deve coletar informações para a elaboração de um relatório que será entregue para autoridades nacionais e internacionais.

Isenção de culpa

Em resposta às críticas recebidas em função do modo como seu governo tratou os povos indígenas, o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou como isento de qualquer culpa pela crise humanitária do povo Yanomami. Ele afirma que “nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas” quanto em sua gestão.

Retorno indefinido

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem data definida para voltar ao Brasil. Ele afirma que Jair está “desopilando” e não tem previsão de retorno: “pode ser amanhã, pode ser daqui seis meses, pode não voltar nunca”.

Fim do consórcio

Chegou ao fim o consórcio brasileiro de veículos de imprensa criado para a divulgação de dados sobre a COVID-19. O grupo havia sido fundado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em função da tentativa de omissão e atraso de boletins sobre a doença ocorridos durante a gestão.

Sustentabilidade

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que deseja ficar conhecido como alguém que visou o aumento da produção agropecuária com sustentabilidade. Ele afirma que o governo deve trabalhar com a preservação ambiental em foco, apostando no crescimento do setor agrícola para o combate à fome.

Prejuízo

Um prejuízo de mais de R$4,1 bilhões já atinge o Rio Grande do Sul em função da estiagem que ocorre no estado. O número foi divulgado pela Federação das Associações de Municípios do RS.

Visibilidade Trans

Em alusão ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado no dia 29 deste mês, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove hoje um dia de atividades para pessoas transexuais e transgênero. A programação inclui a oferta de vagas de trabalho exclusivas, retificação de nome, além de palestras sobre cuidados com a saúde.

Visita da Alemanha