Política Visita de Lula a Santa Catarina deve ter ausência de governador

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mello respondeu que não perde tempo falando mal de Lula, mas que também não tinha motivos para aplaudir o governo petista. Foto: Divulgação Mello respondeu que não perde tempo falando mal de Lula, mas que também não tinha motivos para aplaudir o governo petista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) programa uma viagem a Santa Catarina, no dia 20 de março, para assinar o contrato de financiamento de um estaleiro.

A obra, no Porto de Itajaí, será feita com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM). O financiamento sairá depois de uma queda-de-braço entre as gestões federal e estadual sobre a federalização da unidade portuária.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no entanto, não deve acompanhar a visita. Mello já disse que só participa de evento ao lado de Lula quando houver anúncios federais relevantes para a população catarinense.

A provável ausência de Mello ocorre após Lula ter afirmado, em Santos (SP), que o governador de Santa Catarina falava mal dele.

Mello respondeu que não perde tempo falando mal de Lula, mas que também não tinha motivos para aplaudir o governo petista.

Ele é um dos governadores mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos cotados do partido para a disputa presidencial de 2026.

(As informações são da CNN)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/visita-de-lula-a-santa-catarina-deve-ter-ausencia-de-governador/

Visita de Lula a Santa Catarina deve ter ausência de governador

2025-03-06