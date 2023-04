Mundo Visto americano ficará 15,6% mais caro a partir de 30 de maio

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Para viagens de turismo e negócios, valor subirá de US$ 160 para US$ 185. Ao câmbio atual, ficará em R$ 925. (Foto: Reprodução)

O custo para emitir o visto americano de turismo e de negócios (categoria B1/B2) vai subir a partir do dia 30 de maio. O valor será reajustado em 15,6%, informou a embaixada americana em Brasília.

O preço do visto vai subir de US$ 160 para US$ 185. Com isso, o valor ficará perto de R$ 1 mil. Com o câmbio atual de R$ 5, custará R$ 925 para emitir o visto americano.

Segundo a embaixada dos EUA, a tarifa para o visto americano não era reajustada desde 2012. O documento seguirá tendo validade de 10 anos.

O visto americano nada mais é do que uma autorização oficial para que você possa entrar nos Estados Unidos. Logo, o principal objetivo do governo americano é ter a certeza de que você é uma pessoa idônea, com condições de custear a própria viagem.

Outra preocupação dos oficiais é com a imigração ilegal. Por este motivo, é importante também demonstrar que você não pretende ficar nos Estados Unidos por mais tempo do que aquele permitido pelo seu visto.

Em tese, basta cumprir estes requisitos de forma satisfatória para que o visto americano seja concedido. No entanto, é preciso ter em mente um detalhe importante.

A concessão do visto é um procedimento interno, de competência exclusiva do governo americano. Às vezes, por mais que a pessoa esteja preparada, pode acontecer de o visto ser negado. Neste caso, será necessário fazer uma nova solicitação.

Existe esse temor de que tirar visto americano é algo extremamente complicado e muitos não conseguem. Já os que conseguiram, falam que foi muito fácil e tranquilo.

Se você quer tirar o visto para os Estados Unidos e tem essa preocupação, a resposta mais sincera é que depende de várias circunstâncias. Em especial, se você possui vínculos aqui no Brasil. Tudo isso é levado em consideração pelo agente consular na hora da sua entrevista.

Existem algumas estratégias bem eficientes para quem quer ter o visto americano aprovado. O mais importante é conhecer todo o processo. Desta maneira, você saberá como proceder em cada etapa do processo.

Veja outras dicas para ter o visto americano aprovado:

Escolha o tipo certo de visto: É importante definir bem os objetivos da sua viagem para solicitar a categoria correta de visto;

Passaporte: Seu passaporte deve estar dentro da validade, em perfeito estado de conservação. Documentos com rasura, ilegíveis ou danificados costumam ser mal vistos pelos oficiais americanos;

Preenchimento do formulário: É bom lembrar que o oficial no consulado irá ler atentamente suas respostas do formulário no momento da entrevista. Portanto, tenha toda a atenção durante o preenchimento;

Documentação: A ausência de qualquer documento importante pode fazer com que seu visto seja negado. Verifique a lista e separe todos os documentos com antecedência para não ter nenhuma surpresa desagradável;

Vínculo: É essencial demonstrar que você pretende voltar ao Brasil no prazo planejado. Separe documentos que comprovem seus vínculos com o Brasil. Imposto de renda, bens materiais, certidão de casamento, entre outros são boas formas de demonstrar vínculo com o Brasil.

Visto americano ficará 15,6% mais caro a partir de 30 de maio

2023-04-12