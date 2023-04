Porto Alegre Ambientallize promove encontro especial com Taís Puntel para celebrar 10 anos

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

A diretora da Ambientallize, Rejane Tavares (à esquerda), recebeu a arquiteta e paisagista Taís Puntel na sede da empresa nesta quarta-feira Foto: Divulgação/O Sul A diretora da Ambientallize, Rejane Tavares (à esquerda), recebeu a arquiteta e paisagista Taís Puntel na sede da empresa nesta quarta-feira. (Foto: Christina Gadret/Divulgação) Foto: Divulgação/O Sul

A diretora da Ambientallize, Rejane Tavares, recebeu, nesta quarta-feira (12), a arquiteta e paisagista Taís Puntel para um encontro especial na Ambientallize. “Com essa iniciativa, a Ambientallize reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras para o mercado de eventos e promovemos a conexão entre profissionais e a conscientização sobre práticas mais responsáveis para o setor de eventos”, adianta Rejane.

Ainda de acordo com a diretora, esse evento “solidifica a forte parceria com a Taís Puntel, em um ano tão importante para a empresa, em que às experiências e artes novas são fundamentais para intensificar o negócio e as estratégias de diferenciação com o público no mercado”.

Taís Puntel

Taís Puntel é considerada uma referência internacional em produzir decorações únicas. Seus projetos cenográficos agregam três paixões: arquitetura, paisagismo e design floral. É entusiasta por criar cenários originais com alma e plasticidade da natureza, que traduzam a alma e aguça os olhares.

Dois momentos

O encontro especial ocorreu em dois momentos. Durante o dia, Taís promoveu uma experiência imersiva com clientes VIPs da Ambientallize, que já tiveram envolvimento direto com os móveis Taís Puntel, disponíveis para locação e comercialização na loja, incluindo à ambientação do showroom da loja.

À noite, a equipe da Ambientallize e Taís Puntel recepcionaram a imprensa, cerimonialistas e organizadores de eventos do Rio Grande do Sul para um brinde especial e apresentação dos espaços criados com as interferências de décor e paisagismo. Na ocasião, foram apresentados os móveis contemporâneos que integram a nova coleção autoral da convidada.

Comemorações dos dez anos de trajetória da empresa no mercado

Uma década de trabalho e muita magia em cada produção já realizada é o que resume a trajetória da Ambientallize, locadora de móveis e acessórios para eventos no Rio Grande do Sul.

Em 2023, a empresa comemora seus dez anos de atividades ininterruptas, fortalecendo seu propósito e consolidando a marca no mercado gaúcho, indispensável nas ocasiões festivas seja para um aniversário, casamento, formatura, chá de bebê, lançamentos e inaugurações. Os eventos corporativos e recepções ganham atenção ímpar pela equipe criativa da loja, que cria projetos e cenografias com personalidade respeitando a individualmente e as necessidades dos clientes.

Para marcar a sua primeira década, a direção resolveu criar um cronograma mensal de atividades, marcando de maneira progressiva às comemorações do aniversário. O preview festivo vai até 13 de setembro de 2023, quando uma grande festa está sendo planejada para diversos públicos como ponto alto do ano.

