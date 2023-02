Política Visto de Bolsonaro vence: entenda a situação do ex-presidente nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Por ter solicitado mudança de status em território americano, ele segue legal no país até nova decisão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada no processo para obter um visto de turista nos EUA, segundo seus advogados afirmaram ao jornal britânico Financial Times na segunda-feira (30). A declaração veio enquanto aumentam especulações quanto seu retorno ao Brasil e de seu status como visitante nos Estados Unidos.

Bolsonaro entrou no território americano em 30 de dezembro e se hospedou na casa de José Aldo, na Flórida. Ao que tudo indica, ele entrou no país com um documento do tipo A-1, destinado “a quem viaja representando seu governo nacional exclusivamente para se engajar em atividades oficiais de tal governo”. Segundo informações do Departamento de Estado, como ele deixou de ser presidente em 1º de janeiro, ele perderá o status nesta quarta (1º), quando se completa um mês desde a posse de Lula.

A Embaixada americana disse que não comenta casos particulares de concessão de visto. No início de janeiro, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, declarouu quando questionado sobre o assunto:

“Vistos individuais são confidenciais e não falaremos sobre o status de nenhum indivíduo em particular. (…) Se um portador de visto A não estiver mais envolvido em negócios oficiais em nome de seu governo, cabe a esse portador deixar os EUA ou solicitar uma mudança para outro status de imigração no prazo de 30 dias”, disse à época.

Em solo americano, não é possível a um estrangeiro pedir um novo visto, apenas uma mudança de status. Nesses casos, o visitante segue regular no país até o momento da nova decisão, como é o caso do ex-presidente.

Um status de turismo como o que foi pedido pelos advogados da firma AG Immigration permitiria a Bolsonaro permanecer nos EUA por mais seis meses. A validade do visto de turismo é de 10 anos.

Em seu site, o Departamento de Imigração americano recomenda que o pedido de mudança seja feito antes da expiração do documento que possibilitou a entrada. O advogado do presidente, Felipe Alexandre, aconselhou a Bolsonaro não deixar os EUA enquanto o processo não termina, de acordo com o Financial Times:

“Eu acho que a Flórida será sua casa temporária. Agora, com essa situação, acho que ele precisa de um pouco de estabilidade”, disse o advogado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/visto-de-bolsonaro-vence-entenda-a-situacao-do-ex-presidente-nos-estados-unidos/

Visto de Bolsonaro vence: entenda a situação do ex-presidente nos Estados Unidos