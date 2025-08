Futebol Visto para quem quer ir à Copa do Mundo já deve ser solicitado, alerta embaixada dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

O prazo para obtenção do visto de turismo (B2) varia de três a seis meses, a depender do consulado e da cidade. (Foto: Reprodução)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um alerta para que os viajantes estrangeiros interessados em assistir a Copa do Mundo de 2026 solicitem agora os vistos para entrada no país.

“A Copa do Mundo de 2026 será a maior de todas, com partidas em 11 cidades dos EUA”, diz a publicação. “Incentivamos os viajantes estrangeiros que precisam de visto para os EUA a solicitarem agora”.

O aviso foi publicado no X em meio à imposição do presidente Donald Trump de aumento de tarifas globais, com o Brasil como o maior atingido. Na última quinta (31), ele assinou uma medida impondo tarifas de 10% a 41% sobre dezenas de países, mudando o início do tarifaço de sexta (1º) para 7 de agosto.

A Embaixada informou em nota que a publicação nas redes sociais é uma recomendação global, e não direcionada a solicitantes de visto somente do Brasil.

“Trata-se de uma recomendação, considerando a dimensão desse evento esportivo, que deve atrair diversas pessoas do mundo todo”, informou a Embaixada, acrescentando que o tempo estimado de espera para entrevistas de visto varia conforme a demanda, a disponibilidade de equipe, a localidade e o tipo de visto solicitado.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em proteger o país e seus cidadãos, mantendo os mais altos padrões de segurança nacional e pública por meio do processo de solicitação de vistos”, disse a Embaixada.

Segundo Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional e fundador da Toledo e Associados, o prazo para obtenção do visto de turismo (B2) varia de três a seis meses, a depender do consulado e da cidade.

“Em São Paulo, a fila atual para entrevista está com espera de aproximadamente 200 dias para agendamentos regulares. Em Brasília e Porto Alegre, o prazo é semelhante”, afirmou Toledo.

Ele acrescentou que, em casos urgentes, é possível solicitar prioridade, mas o consulado exige comprovação documental.

As etapas básicas do processo envolvem o preenchimento do formulário DS-160 no site da Embaixada; o pagamento da taxa consular (US$ 185; R$ 1.036); e o agendamento da entrevista no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) e no consulado; e a entrevista presencial com apresentação de documentos de vínculo com o Brasil, como emprego, renda e imóveis.

O consulado também pode questionar sobre tempo de permanência, hospedagem, passagem comprada e plano de retorno.

Caso o pedido seja aprovado, o passaporte com o visto americano é liberado em cerca dez dias úteis após a entrevista.

Entre as principais razões que resultam na negação do visto estão pessoas sem comprovação de vínculos fortes com o Brasil; quem já ultrapassou o tempo de permanência em viagens anteriores; solicitantes com histórico criminal ou mentiras na entrevista; solicitantes que apresentem inconsistências entre o que declaram no DS-160 e no momento da entrevista; e jovens sem renda, desempregados ou que estejam em situações que indiquem potencial tentativa de imigração irregular.

“A Embaixada dos EUA está correta ao sugerir o pedido antecipado do visto. Eventos como a Copa aumentam o volume de pedidos e reduzem as chances de aprovação de última hora”, afirmou Toledo. “Vale lembrar que possuir ingresso não garante aprovação do visto.”

Dados do Departamento de Estado dos EUA apontam que cerca de 915 mil brasileiros viajaram aos Estados Unidos em 2023.

Em períodos de grandes eventos, como a Copa ou as Olimpíadas, o volume de pedidos pode crescer até 40%, estima Toledo. “O ideal é que o pedido seja feito com no mínimo oito meses de antecedência, principalmente se for a primeira solicitação.”

Diante da necessidade de se antecipar para garantir o visto, o torcedor que iniciar o processo agora não terá sequer a garantia de ingressos para acompanhar as partidas do Mundial.

Conforme a Fifa (Federação Internacional de Futebol), começa em setembro o período de inscrições para os interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a Copa do Mundo.

A primeira data para as inscrições no site da entidade será no dia 10 de setembro, quando os torcedores poderão solicitar a chance de comprar ingressos. (Com informações da Folha de S.Paulo)

