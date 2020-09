Magazine Vitão confessa “marketing” em início de relação com Luisa Sonza: “Usamos a nosso favor”

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Juntos, eles cantaram algumas canções, entre elas, o hit "Flores", primeira parceria oficial entre os dois Foto: Reprodução/Instagram Juntos, eles cantaram algumas canções, entre elas, o hit "Flores", primeira parceria oficial entre os dois. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Vitão abriu o jogo e contou todos os detalhes sobre o início de seu namoro com Luísa Sonza, que eles anunciaram no início de setembro. Em um papo com o site Hugo Gloss, ele relembrou o momento quando se conheceram para uma parceria na música Bomba Relógio, parte do álbum de Luisa, Pandora.

“Ela queria pessoas do meu nicho para participar do álbum dela. Ela me mandou a música e eu gostei muito, falei que ia fazer, então gravamos o clipe. Ela veio falar comigo direto, sem intermediação de empresários. Na época a gente não ficou muito amigo, muito próximo, só fizemos a música mesmo”, contou.

Ele seguiu falando da nova parceria entre os dois, “Flores”, lançada em 2020, afirmando que foi só nesse novo encontro que os dois se aproximaram de verdade. Na época da divulgação, muitos boatos surgiram sobre um possível relacionamento entre os dois, e ele confessa que, apesar de não estarem de fato juntos no momento, se aproveitaram dos rumores.

“Foi marketing, sim, usamos muito isso a nosso favor. Foi uma estratégia, a gente quis criar essa coisa de estar junto, mas a gente já estava se gostando nessa época”, garantiu.

Foram mais alguns meses até que eles passassem a de fato namorar e depois divulgar o relacionamento para o público. A recepção acabou não sendo a esperada, com diversos ataques aos dois – principalmente à Luisa envolvendo seu ex-marido, Whindersson Nunes.

Vitão afirmou não ter esperado a grande quantidade de mensagens de ódio que ele e a namorada receberam nas redes: “Fui pego de surpresa, na verdade. Até essas coisas acontecerem na minha vida, eu não sabia nem imaginava que as pessoas no nosso país tinham tanto ódio no coração. Algumas maldade, outras tristeza… é uma mistura. A galera tem um problema de querer julgar a vida alheia e tem o famoso machismo, que está enraizado em nossa sociedade, que faz esse tipo de coisa acontecer e faz a gente tratar as pessoas como objetos. Acho que tudo isso que está acontecendo é fruto dessas coisas.”

