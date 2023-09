Rio Grande do Sul Vítimas e testemunhas começam a ser ouvidas em processo sobre golpes financeiros em Montenegro

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Maioria dos lesados é de idosas, atraídas por oferta de empréstimo. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começam nesta quinta-feira (21) as audiências sobre o processo judicial relativo a uma série de golpes financeiros praticados contra pelo menos 14 pessoas na cidade de Montenegro, região do Vale do Caí. Ao todo, devem prestar depoimento 68 pessoas, incluindo vítimas e testemunhas. As oitivas estão marcadas também para os dias 25, 26 e 28.

Esse procedimento faz parte da fase de instrução, posterior ao recebimento da denúncia pela Justiça em março passado. Já os 11 denunciados são acusados de praticar os crimes de estelionato consumado e associação criminosa. Eles serão interrogados no dia 2 de outubro, em audiências presididas pelo juiz Ademar Eleutério Júnior, da 1ª Vara Criminal da cidade.

Entenda

De acordo com o Ministério Público, as ações fraudulentas tinham como base de operações o escritório de uma das acusadas, apontada como líder da organização. Nesse local eram recebidas pessoas em busca de ajuda com problemas financeiros, previamente atraídas.

Essas futuras vítimas – em geral idosas e algumas delas analfabetas – tinham então recolhidos documentos pessoais e cartões bancários usados posteriormente. Objetivo: abertura de contas e realização de empréstimos, refinanciamentos e outros tipos de movimentação, inclusive saques e compras.

Todo o esquema teria movimentado quase R$ 300 mil. Uma mulher de 70 anos sofreu prejuízo superior a R$ 92 mil, principalmente por meio de saques bancários e da contratação de empréstimos em seu nome.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vitimas-e-testemunhas-comecam-a-ser-ouvidas-em-processo-sobre-golpes-financeiros-em-montenegro/

Vítimas e testemunhas começam a ser ouvidas em processo sobre golpes financeiros em Montenegro

2023-09-20