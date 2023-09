Rio Grande do Sul Extinção da Chama Crioula em Porto Alegre encerra oficialmente os Festejos Farroupilhas de 2023

20 de setembro de 2023

Edição deste ano não teve o tradicional Desfile, substituído por ação solidária. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Realizada na noite dessa quarta-feira (20) no Acampamento do Parque da Harmonia, em Porto Alegre, a cerimônia de extinção da Chama Crioula – um dos símbolos gauchescos – encerrou oficialmente os Festejos Farroupilhas de 2023. A programação teve, ainda, hinos executados pela Banda Municipal e “Cavalgada Solidária” para arrecadação de donativos às vítimas das enchentes que atingiram o Estado.

A mestre de cerimônias e presidente da comissão responsável pelo evento anual, Liliana Cardoso, ressaltou as dificuldades que quase inviabilizaram as atividades: “Solidariedade, sustentabilidade e resiliência são palavras que nos fizeram chegar até aqui”.

Essa avaliação foi corroborada pelo titular da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, assim como o prefeito Sebastião Melo. Ele mencionou as tragédias causadas pelas chuvas em excesso no Rio Grande do Sul neste mês, devido à passagem de um ciclone extratropical. “O Acampamento termina hoje mas a solidariedade não”.

O chefe do Executivo municipal anunciou que as festividades farroupilhas do ano que vem terão mais dois dias de duração, uma vez que o feriado do 20 de Setembro (que tradicionalmente marca o fim dos festejos) cairá em uma sexta-feira. As atividades serão estendidas, por tanto, até domingo.

Ao todo, foram milhares de visitantes, 232 piquetes (galpões de menor porte) erguidos por entidades e empresas, além de atrações culturais e ações solidárias. A desmontagem do Acampamento Farroupilha começa nesta quinta-feira (21) e deve ser concluída até o dia 30.

Cavalgada solidária

Com o cancelamento do Desfile Farroupilha, em respeito às vítimas das enchentes no Estado. A comissão organizadora e o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) evento foi substituído pela realização de uma iniciativa inédita: as cavalgadas solidárias, com foco na arrecadação de donativos.

Em Porto Alegre, cerca de 300 pessoas vestidas com indumentária típica percorreram em suas montarias pela avenida Beira-Rio portando bandeiras e recolhendo contribuições – sobretudo alimentos não perecíveis. Dentre elas, autoridades como o prefeito, seu vice Ricardo Gomes e o titular da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (SMCec), Henry Ventura.

A comissão dos festejos informou que o total arrecadado desde 1º de setembro já lotavam ao menos quatro caminhões. Tudo deve ser encaminhado ainda nesta semana pela Defesa Civil de Porto Alegre a quem mais precisa.

