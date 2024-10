Inter Inter vence o Atlético-MG por 3 a 1 e se aproxima do G4 no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Colorado acumula 11 partidas sem derrota na competição. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O Inter venceu por 3 a 1 o Atlético-MG na noite desse sábado (26), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Colorado subiu do 6º para o 5º lugar na tabela, com 52 pontos, além de acumular 11 jogos sem derrotas. Alan Patrick, Bernabei e Tabata marcaram para o time gaúcho, enquanto Vargas descontou para o Galo.

Sob forte chuva, a partida começou intensa e com forte pressão de ambos os lados. O primeiro tempo foi também de polêmicas e gols. Aos 34 minutos, Bernabei aproveitou rebote após defesa de Everson e sofreu pênalti. Alan Patrick converteu a cobrança. Pouco depois, aos 39, um erro na defesa do Galo permitiu a Borré servir Bernabei, que ampliou para o Inter.

O Atlético não desistiu e reagiu antes do intervalo. Rubens acertou a trave em um chute, e Vargas aproveitou o rebote, mas foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti aos 47, deslocando o goleiro Rochet e diminuindo a vantagem do Inter. O primeiro tempo terminou com o Inter vencendo por 2 a 1.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional manteve a intensidade e controlou o ritmo da partida. Mesmo sob chuva e com a torcida do Galo incentivando, o Colorado não deixou o Atlético avançar. Alan Patrick teve uma boa chance ao cobrar escanteio para Vitão, que cabeceou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Já no fim do segundo tempo, o Inter aproveitou a oportunidade para ampliar. Aos 42 minutos, Bernabei recebeu de Alan Patrick, invadiu a área e rolou para Tabata, que finalizou com precisão, vencendo Everson e decretando o 3 a 1 para o Colorado.

Com o terceiro gol, o Atlético-MG não conseguiu reagir e a equipe colorada administrou a vantagem até o apito final. O técnico Gabriel Milito poupou algumas peças visando o próximo compromisso pela Libertadores, o que limitou a resposta do Galo em campo.

Com a vitória, o Colorado chegou aos 52 pontos e ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Galo estacionou na 9ª colocação da tabela. A equipe gaúcha retorna a campo na quarta-feira (30), às 19h, para um jogo atrasado contra o Flamengo, buscando consolidar sua posição no G-4.

Ficha técnica

– Atlético-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor e Igor Gomes (Lemos); Vargas, Alisson Santana (Caio Maia) e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito

– Inter: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Gustavo Prado), Gabriel Carvalho (Bruno Tabata) e Wesley (Rogel); Borré (Valencia) Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), com assistência de Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

