Política Sebastião Melo e Maria do Rosário disputam neste domingo o segundo turno da eleição para a prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

O emedebista e a petista obtiveram na primeira etapa 49,72% e 26,28% dos votos válidos, respectivamente. (Foto: Reprodução)

Mais de 1,1 milhão de eleitores são aguardados neste domingo (27) para o segundo turno da votação para a prefeitura de Porto Alegre. Na disputa pelo comando da ccidade pelos próximos quatro anos estão o atual mandatário, Sebastião Melo (MDB), e a deputada federal Maria do Rosário (PT) – ele obteve 49,72% dos votos válidos na primeira etapa do pleito (6 de outubro), ao passo que sua adversária recebeu 26,28%.

Ambos avançaram no processo ao superar seis concorrentes: Juliana Brizola (PDT) com 19,69%, Felipe Camozzato (Novo) com 3,83%, Luciano do MLB (Up) com 0,21%, Fabiana Sanguiné (PSTU) com 0,17%, Carlos Alan (PRTB) com 0,07%) e Cesar Pontes (PCO) com 0,03%.

Já os votos em branco e nulos totalizaram, respectivamente 4,18% e 3,33%. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), conforme detalhado em resultados.tse.jus.br. A primeira eleição na capital gaúcha desde as enchentes de maio definiu os 35 vereadores para a legislatura 2025-2028 – assim como o próximo chefe do Executivo municipal (e vice), eles serão empossados em 1º de janeiro.

Sebastião Melo

Natural de Piracanjuba (GO) e radicado em Porto Alegre há várias décadas, Sebastião de Araújo Melo tem 66 anos e tenta a reeleição. É bacharel em Direito pela Unisinos e foi vice-prefeito (2013-2016, durante a gestão de José Fortunati), além de ex-deputado estadual (2018-2021) e ex-vereador da capital gaúcha (2001-2012).

Esta é a terceira vez que ele concorre à chefia do Executivo municipal. Na primeira tentativa (2016), foi derrotado por Nelson Marchezan Júnior (PSDB), mas na segunda (2020) foi eleito em segundo turno ao vencer Manuela D’Ávila (PT).

“Enchente, reconstrução da cidade… chegar ao segundo turno com quase 50% dos votos me deixa muito feliz. Obrigado, Porto Alegre!”, declarou a repórteres logo após a confirmação do resultado de 6 de outubro.

Maria do Rosário

Nascida em Veranópolis (Serra Gaúcha) e fixada em Porto Alegre desde a infância, Maria do Rosário Nunes completará 58 anos no dia 22 de novembro. É professora, com curso de Magistério pelo Instituto Flores da Cunha e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Foi vereadora (1993-1998), deputada estadual (1999-2002), ministra de Direitos Humanos (2011-2014) e cumpre seu sexto mandato como deputada federal.

Esta é sua segunda tentativa de chegar ao comando da prefeitura de Porto Alegre. Na primeira candidatura, em 2008, foi derrotada por José Fogaça (MDB), reeleito para o cargo.

“Em uma Porto Alegre isolada e com tantos problemas administrativos, representamos a democracia e o cuidado com a cidade”, manifestou-se logo após o consolidação de sua presença no segundo turno.

Quem são as vices

Betina Worm (PL), 59 anos, é candidata a vice na chapa de Sebastião Melo. Veterinária com com mais de duas décadas de atuação no Exército e estreante em eleições, ela representa uma aposta da campanha do atual prefeito nos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, responsáveis por 45,6% da preferência dos porto-alegrenses na votação de 2022 para o Palácio do Planalto, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tamyres Filgueira (Psol), 37 anos, compõe a dobradinha com Maria do Rosário. Servidora da UFRGS e suplente de deputada estadual, ela tem trajetória política iniciada no movimento estudantil e que teve continuidade no sindicalismo e movimento negro. Já trabalhou na indústria metalúrgica e foi cobradora da Companhia Carris. Sua presença reflete a convergência de ideias entre PT e Psol no campo da esquerda.

(Marcello Campos)

2024-10-26