Inter De virada, Inter vence o Juventude por 2 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em duelo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão, o Colorado encerrou um jejum de 12 jogos sem vencer. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um duelo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Juventude de virada, por 2 a 1, na noite dessa quarta-feira (14) no Beira-Rio. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado chegou aos 25 pontos e subiu para a 12ª posição da tabela. O Colorado volta a campo no domingo (18) contra o Atlético-GO, às 16h, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia.

Na partida dessa quarta, Nenê abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Thiago Maia e Bruno Tabata anotaram os gols que deram a vitória ao Colorado.

O clube da capital gaúcha estava anteriormente na 15ª colocação e, com o triunfo, conseguiu se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e encerrou um jejum de 12 jogos sem vencer – a equipe não triunfava desde o dia 22 de junho.

O time da Serra Gaúcha tem os mesmos 25 pontos do Inter, mas ficou atrás do adversário na tabela, em 13°, pelo saldo de gols. Também no domingo, o Juventude encara o Athletico-PR, a partir das 18h30min, na Ligga Arena.

O jogo

A partida marcou a estreia do novo reforço Bruno Tabata. O meia, que estava no Catar e pertencia ao Palmeiras, foi a grande estrela da noite participando das principais jogadas ofensivas. O Colorado entrou disposto a acabar com a ingrata sequência de 12 jogos sem vencer na temporada. Essa marca negativa não traz boas lembranças para o clube. Da última vez que isso ocorreu foi em 2016, quando o time acabou rebaixado à Série B do Brasileirão. O Inter ainda amargava um grande período de quatro meses sem ganhar no Beira-Rio. A última vez em que os torcedores colorados festejaram um triunfo em seu estádio foi no distante 13 de abril. Pela 1ª rodada do Brasileirão, o Colorado derrotou de virada o Bahia por 2 a 1 em Porto Alegre.

No primeiro minuto do jogo, o goleiro Gabriel dividiu uma bola com Wesley, que caiu, e os jogadores do Inter pediram a penalidade, mas a arbitragem mandou seguir. Na sequência, o atacante colorado ficou caído no gramado e precisou ser substituído por Gustavo Prado. Aos 23 minutos, Bruno Tabata foi derrubado pelo goleiro Gabriel, e a arbitragem deu o pênalti. Na cobrança, Valencia cobrou mal e o goleiro defendeu sem dificuldades.

Aos 48 minutos do primeiro tempo, e um contra-ataque rápido, Nenê abriu o placar para o Juventude. Na volta do intervalo, o Inter quase conseguiu o empate aos 2 minutos, quando Bernabei recebeu e soltou uma bomba, mas Gabriel defendeu. Aos 10 minutos, Gustavo Prado recebeu e mandou para o gol, mas o goleiro espalmou. Já aos 11 minutos, Thiago Maia conseguiu roubar a bola de Lucas Barbosa, dentro da área, e tocou no canto de Gabriel para empatar a partida.

A pressão colorada continuou em busca do segundo gol. Em tentativa de Gabriel Carvalho dentro da área, aos 33 minutos, a bola espalmou na mão de Alan Ruschel, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Bruno Tabata bateu e o goleiro Gabriel defendeu, mas, no rebote, o meia conseguiu marcar o segundo gol, sacramentando a vitória da equipe de Roger Machado.

Ficha técnica

– Internacional (2): Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel, Mercado e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia (Fernando), Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado)(Ricardo Mathias); Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

– Juventude (1): Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luís Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Ronie Carrillo (Marcelinho) e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

– Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Côrrea e Gizeli Casaril. Quarto Árbitro: Gustavo Holanda Souza. VAR: Caio Max Augusto Vieira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/vitoria-colorada-9/

De virada, Inter vence o Juventude por 2 a 1 e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

2024-08-14