Trump assumirá o poder em 20 de janeiro de 2025. Ele terá, nos dois primeiros anos de governo, a Câmara e o Senado de maioria republicana. A sua vitória representa uma situação totalmente inédita na história dos Estados Unidos: Trump será o primeiro presidente já condenado na Justiça.

Em maio deste ano, ele foi condenado por fraude contábil ao declarar como gasto de campanha um pagamento feito a uma ex-atriz pornô. O dinheiro, segundo a acusação, foi pago para comprar o silêncio de Stormy Daniels para que ela não tornasse público o suposto caso que os dois tiveram durante a campanha presidencial de 2016, da qual ele saiu vencedor.

O republicano ainda é réu em três processos diferentes, com dezenas de acusações. E, mesmo reeleito, terá de ir a julgamento e pode até governar atrás das grades se for condenado à prisão em alguma das ações.

Em um dos processos, Trump é acusado de tentar reverter de forma ilegal as eleições presidenciais de 2020. Ele contestou a sua derrota nas urnas naquele pleito, que culminou na invasão do Capitólio (o prédio do Congresso dos EUA), em janeiro de 2021.

O republicano é acusado ainda por 18 mulheres de crimes sexuais. Ele alega inocência em todos os casos.

Trump entrou na política em 2016, já no posto máximo do seu país, a presidência da República, ao vencer a democrata Hillary Clinton, e empurrou a sua legenda para uma direita ainda mais radical. O presidente eleito está no terceiro casamento, tem cinco filhos e dez netos.

Bolsonaro

Antes mesmo da divulgação oficial do resultado das eleições norte-americanas, o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro já havia parabenizado, na madrugada desta quarta-feira (6), o candidato Donald Trump. Bolsonaro disse que a vitória de Trump deve inspirar o Brasil a “seguir o mesmo caminho”.

“Hoje, testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade”, afirmou Bolsonaro nas redes sociais.