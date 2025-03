Inter Inter vence o Caxias por 3 a 1 e avança às finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Inter enfrenta Grêmio nas finais do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/ Inter)

Com susto, o Inter venceu o Caxias por 3 a 1, na noite nesse sábado (1), no Estádio Beira-Rio, e garantiu sua vaga nas finais do Campeonato Gaúcho. O Colorado, que já tinha vantagem, viu o Grená abrir o placar. No entanto, com o protagonismo de Vitinho e Valencia, rapidamente virou o jogo marcando três gols. A equipe sob o comando de Roger Machado enfrentará o Grêmio na decisão do estadual.

O Tricolor venceu o Juventude, nos pênaltis, também neste sábado (1). O Inter decide o título em casa. O jogo de ida acontece no próximo final de semana, na Arena, em Porto Alegre.

O clássico não servia de palco para a final desde 2021, última decisão do estadual com GreNal. Em 2025, o Colorado busca encerrar o jejum de títulos, já que não conquista o Gauchão desde 2016.

Primeiro tempo

Em casa e com vantagem no placar, o Inter começou a partida “tranquilo”. Aos 13 minutos, Bruno Henrique cobrou falta mas a bola estourou na barreira. Aos 16, Vitinho cobrou escanteio certeiro e quase fez um gol olímpico.

Aos 18, Clayson bateu cruzado e Anthoni precisou defender. Em seguida, o Inter respondeu com Valencia acertando a trave.

Bem na partida, Enner Valencia não desistia de marcar, aos 22, finalizou forte e quase abriu o placar. Aos 30, o atacante tentou outro gol, mas o goleiro do Caxias pegou.

Apesar das tentativas, quem abriu o placar no primeiro tempo foi o Caxias, aos 40, com gol de Tomas Bastos. 1 a 0 Caxias.

Segundo tempo

Depois de tanto tentar, aos 11 do segundo tempo, enfim Valencia conseguiu marcar. Aos 11, o atacante converteu pênalti sofrido por ele mesmo. 1 a 1.

Protagonista do jogo de ida, Vitinho marcou o segundo no Beira-Rio aos 17 minutos. 2 a 0 Inter.

Mostrando que recuperou seu futebol, aos 33 Enner Valencia marcou o terceiro gol da vitória colorada, ao aproveitar uma bela assistência de Aguirre. 3 a 1 Inter.

Ficha técnica

Inter

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Gustavo Prado; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Caxias

Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Mantuan; Tomas Bastos, Clayson e Iago. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem: Roger Gulart, com assistência de Jorge Bernardi e Fagner Cortes. VAR: Rafael Traci (PR)

2025-03-01