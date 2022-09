Grêmio Vitória gremista nesta semana afastará risco de saída do G4 na rodada seguinte

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Se e derrota de 2 a 0 para o Novorizontino-SP na sexta-feira (16) não retirou o Grêmio do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro, também é verdade que o alerta acendeu para o risco de que isso aconteça na próxima rodada, a 31ª de um total de 38. Bater em casa o Sport-PE nesta terça-feira (20) é, portanto, fundamental.

Isso porque o Tricolor gaúcho está em terceiro lugar, com 50 pontos, apenas dois à frente do Vasco. A combinação de um eventual tropeço na Arena a uma vitória do cruzmaltino carioca contra o Cruzeiro (na noite seguinte) fará com que o time sob o comando de Renato Portaluppi caia para a quarta colocação.

Caso esse seja o cenário, a situação pode se complicar por conta do Londrina, na quinta posição e que pode chegar a 48 pontos se bater a Ponte Preta-SP na sexta-feira (23), encurtando a distância para o Grêmio. Pior: na rodada seguinte o adversário tricolor será exatamente a equipe paranaense.

Próximos adversários

A competição termina no dia 5 de novembro. Depois do já mencionado compromisso contra o Sport-PE nesta terça-feira, o Grêmio tem pela frente os seguintes adversários:

– 30 de setembro: Sampaio Corrêa (no Maranhão).

– 4 de outubro: CSA-AL (na Arena).

– 8 de outubro: Londrina (no Paraná).

– 16 de outubro: Bahia (na Arena).

– 22 de outubro: Náutico (em Pernambuco).

– 29 de outubro: Tombense (em Minas Gerais).

– 5 de novembro: Brusque-SC (em Minas Gerais).

