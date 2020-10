Celebridades Vitória Strada se declara para Marcella Rica em aniversário: “Meu anjinho”

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Marcella (D) celebra 29 anos nesta sexta-feira (16) e ganhou homenagem da amada Foto: Reprodução/Instagram Marcella (D) celebra 29 anos nesta sexta-feira (16) e ganhou homenagem da amada. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Vitória Strada se derreteu pela namorada, Marcella Rica, com um post no Instagram na noite desta sexta-feira (16), dia em que a atriz celebra seus 29 anos. Com uma foto das duas coladinhas, com direito a mão na perna e pose romântica, Vitória se declarou na legenda:

“Hoje é o dia dela que me olha de um jeito que me desmonta toda. Que fez morada no meu cangote e me deixou morar nas suas covinhas. Quando vi já queria caminhar com você. As borboletas no estômago me disseram isso, juro. E desde então eu agradeço por acordar todos os dias ao seu lado. Por poder vibrar com a sua felicidade e ver você brilhar cada dia mais com esse seu coração gigante. Te amo, você merece o mundo meu anjinho!”

Na última segunda-feira (12), Vitória também celebrou seu aniversário e ganhou uma declaração de Marcella, que postou uma outra foto do mesmo dia com a amada. “24 anos dessa libriana incrível, meu presentinho @vitoriastrada_ Mais um ano comemorando a vida ao seu lado, meu amor. Toda sorte de bençãos!. Que a nossa semana seja doce, dos seus 24 aos meus 29 de uma existência que ficou tão mais linda desde que você chegou. Culpa desse cheiro de amor com arco-íris que acorda no seu cangote e me faz querer morar. E da luz desse seu sorriso que me faz covinhas pra vida toda. Que a gente siga assim, porque a vida toda é pouco pro tempo que eu gostaria de passar com você. Te amo. Feliz ano novo”, escreveu a loira na ocasião.

