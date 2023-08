Grêmio Grêmio vence o Fluminense de virada por 2 a 1 na Arena

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos 33 pontos e está momentaneamente na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação/Grêmio Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos 33 pontos e está momentaneamente na segunda posição do Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em tarde de reestreia de Luan, gols anulados pelo VAR e primeiro tempo eletrizante, o Grêmio venceu o Fluminense, de virada, por 2 a 1 neste domingo (13), na Arena, em Porto Alegre. Germán Cano abriu o placar para os cariocas. Bitello e Ferreirinha, ainda no primeiro tempo, fizeram os gols gremistas do duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos 33 pontos e está momentaneamente na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, com 31, está na quarta posição.

O jogo

Renato iniciou a partida com mudança no esquema do Grêmio, apostando em Ferreirinha e João Pedro Galvão, novo reforço, para auxiliar Luis Suárez no ataque gremista. O zagueiro Rodrigo Ely, outro reforço vindo da última janela de transferências, também estreou neste domingo.

Com um minuto, Reinaldo cobrou lateral com força na grande área. Ronald escorou para o meio da área e Bitello, sozinho, cabeceou com perigo sobre a meta defendida por Fábio. A resposta veio no minuto seguinte com chute perigoso de Keno e defesa segura de Gabriel Grando.

Aos quatro, o lateral Marcelo recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Ganso, que na pequena área, se esticou mas não alcançou a bola.

O Fluminense manteve a posse de bola, como é a característica do time treinado por Fernando Diniz, atual técnico interino da Seleção Brasileira. A equipe tocava melhor a bola, confundindo a marcação gremista. Aos nove, Cano recebeu passe e da entrada da área bateu para defesa de Grando. No escanteio, após bate rebate na pequena área, Marlon bateu e o goleiro gremista mandou para escanteio.

Aos 18, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Cano. O atacante Keno recebeu livre na esquerda, avançou até a linha de fundo e encontrou Cano meio da área. O argentino se antecipou à marcação de Bruno Alves e tirou o zero do placar.

O empate gremista veio logo em seguida. Aos 24, após troca de passes entre Villasanti e Suárez, o uruguaio achou Bitello infiltrando no lado esquerdo da defesa do Tricolor das Laranjeiras. O camisa 39 chutou firme sem chances para Fábio.

Após o gol, a partida perdeu um pouco do ritmo. O Fluminense seguia tocando a bola, tentando vencer o bloqueio Tricolor. Os comandados de Renato Portaluppi encaixaram a marcação e não permitiram mais espaços como nos primeiros minutos da partida.

A virada do Grêmio aconteceu nos acréscimos. Após troca de passes com o lateral Fábio pela direita de ataque, Ferreirinha recebeu dentro da área e chutou cruzado para virar o duelo aos 45 minutos do primeiro tempo.

VAR em ação

Logo aos seis minutos da segunda etapa, o goleiro Fábio errou na saída de bola. O meia Ronald ficou com a bola livre, na entrada da área. Ele hesitou ao chutar e tocou para Suárez, impedido, tentar ampliar o marcador.

Renato promoveu o retorno de Pepê. O meia, afastado por lesão, é tido por muitos como o grande articulador do elenco gremista.

Aos 25, o Fluminense voltou a balançar a rede, mas o VAR invalidou o gol. Em jogada parecida com o gol marcado na primeira etapa, Leo Fernández fez uma bela jogada pela direita e cruzou da linha de fundo. Cano, na pequena área, se antecipou aos zagueiros gremistas e deixou tudo igual. Entretanto, o árbitro de vídeo traçou as linhas e anotou impedimento de Leo Fernández no início da jogada.

Na sequência, aos 31, mais uma vez o VAR entrou em ação. E dessa vez com polêmica. Ferreirinha cruzou para a área. O meia Martinelli errou ao tentar afastar e mandou contra o próprio gol. Em campo, o assistente assinalou impedimento e o árbitro de vídeo confirmou a marcação. No entanto, o posicionamento das linhas não ficou claro para a torcida na Arena que ficou na bronca com a arbitragem.

Retorno do Rei

Ovacionado pelos quase 39 mil gremistas presentes no estádio, Luan, eleito o “Rei da América” em 2017, entrou na vaga de Bitello aos 41 minutos. Ele não atuava desde novembro do ano passado, quando ainda jogava pelo Santos.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Ronald (Lucas Besozzi), Bitello (Luan) e Ferreira (Gustavo Martins); João Pedro Galvão (Pepê) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (Leo Fernández) e Ganso (Yony González); Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), Kleber Lucio Gil (SC), Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/vitoria-tricolor/

Grêmio vence o Fluminense de virada por 2 a 1 na Arena

2023-08-13