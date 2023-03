Economia GM inicia programa de demissão voluntária para reduzir custos em 2 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Empresa espera despesas de até US$ 1,5 bilhão, além de US$ 300 milhões pré-impostos. (Foto: General Motors/Divulgação)

A General Motors (GM) anunciou que vai iniciar um programa de demissão voluntária como parte do seu plano de reduzir custos fixos em US$ 2 bilhões. A montadora americana diz que vai pagar uma indenização fixa e outras compensações com base nos anos de trabalho para funcionários que entrem no programa.

A companhia não informou quantos funcionários podem aderir ao programa, mas espera despesas de até US$ 1,5 bilhão, além de US$ 300 milhões pré-impostos.

O jornal “Detroit News” afirma que cerca de 500 pessoas serão demitidas. A montadora disse que os cortes são relacionados a desempenho e afetam poucos funcionários.

Em janeiro, quando a companhia divulgou seus resultados trimestrais, disse que pretendia reduzir custos em US$ 2 bilhões, mas sem realizar demissões.

Como parte da iniciativa de redução de custos, a GM quer diminuir complexidade na montagem de veículos e usar equipamentos conjuntos para veículos a combustão e elétricos.

A GM também vai focar investimentos em iniciativas de crescimento para acelerar benefícios de curto prazo enquanto reduz despesas discrionárias na redução da sua folha salarial.

Segundo documentos mais recentes, a GM tem 81 mil funcionários ao redor do mundo. No início de fevereiro, a companhia demitiu cerca de 500 pessoas por performance.

GMC Hummer

A presidente-executiva da General Motors, Mary Barra, chamou 2023 de um ano de ruptura para o segmento de veículos elétricos da empresa. A montadora está lidando com o lançamento mais lento do que o esperado de dois veículos elétricos de alto perfil, o GMC Hummer e o Cadillac Lyriq, aumentando a pressão depois que a GM perdeu participação no mercado de veículos elétricos para rivais no ano passado.

Mais de 15 meses depois que a GM começou a fabricar a picape elétrica GMC Hummer, a empresa produz cerca de uma dúzia por dia, um número muito abaixo das metas iniciais para este ponto do lançamento, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O Hummer tem uma lista de espera de mais de 80 mil pessoas. Alguns Hummers estão parados nas concessionárias devido ao congelamento das vendas desde outubro, enquanto a GM investigava um possível problema com infiltração de água na bateria.

O outro novo EV de alto padrão da GM, o Cadillac Lyriq SUV, que começou a ser vendido há quase um ano, também está passando por um aumento inesperadamente lento.

Até fevereiro, a GM vendeu cerca de 1.000 Lyriqs desde que começou a construí-los em março de 2022.

Em termos comparativos, a Tesla vendeu cerca de 252 mil Model Ys nos EUA no ano passado, de acordo com a empresa de pesquisa Motor Intelligence. O Lyriq é um concorrente direto do Tesla Model Y.

