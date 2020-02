Celebridades Viviane Araújo sobre ostentação em fantasias: “Uma bobagem”

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Viviane acha uma besteira quem transforma os detalhes de uma fantasia em um assunto de maior importância que o enredo que as escolas de samba contam na avenida Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo, a rainha das rainhas no carnaval, acha uma besteira quem transforma os detalhes de uma fantasia em um assunto de maior importância que o enredo que as escolas de samba contam na avenida.

Rainha de bateria da Mancha Verde no Carnaval de São Paulo, a atriz usou um look todo vermelho, representando a vaidade do mal. Questionada sobre a quantidade de pedrarias de seu look, Viviane afirmou desconhecer a informação. “Não sei. É uma bobagem, gente! É uma bobagem contar quantas pedras uma fantasia tem.”

No carnaval 2020, a escola de samba paulistana tenta o bicampeonato. “A Mancha, com certeza, fez um trabalho incrível e queremos buscar mais um título”, disse ela.

Sobre o namorado, o empresário Guilherme Militão, Viviane afirmou que tem um prazer em desfilar com ele ao seu lado. “Fico mais feliz”, afirmou.

Viviane estranhou desfilar toda de vermelho, cor que desfila sempre pelo Salgueiro, no Rio, onde também é rainha de bateria. “É até estranho estar toda de vermelho na Mancha (risos), mas foi um escolha do carnavalesco. Sou a vaidade do mal”, explicou ela sobre a fantasia.

Viviane desfilou mais uma vez como a rainha vencedora do carnaval 2019. “Sei que as pessoas esperam que eu me supere a cada ano. Eu me doou muito no carnaval. Eu me preparo, quero fazer o melhor. Acho que as pessoas que esperam, podem esperar o meu melhor. A responsabilidade tem, mas eu faço isso por amor e não porque sou cobrada.”

