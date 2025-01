Economia Voa Brasil: em cinco meses, programa vendeu 23 mil passagens

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

São Paulo e Rio lideram a lista de lugares buscados pelos aposentados; Porto Alegre ficou em 18º. (Foto: Freepik)

Três cidades do Nordeste ficaram entre os cinco destinos mais procurados em dezembro pelos beneficiados do programa Voa Brasil, que oferece passagens de até R$ 200 a aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Recife, Fortaleza e Salvador apareceram no ranking depois de São Paulo e Rio de Janeiro, que continuam nos primeiros lugares. Brasília, que em novembro ocupava o terceiro lugar, caiu para sexto nos números de dezembro.

Nos cinco primeiros meses do programa, o Ministério de Portos e Aeroportos constatou que os aposentados reservaram 23.187 passagens para todos os estados brasileiros, ocupando assentos considerados ociosos pelas companhias aéreas. As passagens com destino aos estados do Sudeste e Nordeste representam 44% e 40,5% do total adquirido, respectivamente.

O Voa Brasil é um programa de inserção social, sem qualquer subsídio do governo, destinado a pessoas que não viajaram nos últimos 12 meses, segundo o ministério. “Ou seja, os números incluem novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, avalia o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, lembrando que a segunda etapa do programa, voltada a estudantes universitários de baixa renda, deve ser anunciado ainda no primeiro semestre de 2025.

De acordo com as regras desta primeira etapa do programa, lançado do final de julho de 2024, cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas a um preço máximo de R$ 200.

A relação das 20 cidades mais procuradas pelos aposentados do INSS nos cinco primeiros meses do programa Voa Brasil inclui municípios das cinco regiões do país. “No total, os voos partiram ou chegaram em 77 municípios, o que indica um estímulo à aviação regional. É o avô, a avó que quer rever um parente, visitar um neto, uma neta, ou simplesmente fazer turismo. O Voa Brasil cria esta oportunidade para quem não tinha costume de usar o transporte aéreo”, afirmou o secretário de Aviação Civil, Tomé Franca.

Principais destinos

1. São Paulo (SP)

2. Rio de Janeiro (RJ)

3. Recife (PE)

4. Fortaleza (CE)

5. Brasília (DF)

6. Salvador (BA)

7. João Pessoa (PB)

8. Maceió (AL)

9. Natal (RN)

10. Belo Horizonte (MG)

11. São Luís (MA)

12. Aracaju (SE)

13. Campinas (SP)

14. Porto Seguro (BA)

15. Juazeiro do Norte (CE)

16. Belém (PA)

17. Vitória (ES)

18. Porto Alegre (RS)

19. Manaus (AM)

20. Curitiba (PR)

2025-01-02