Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Paulinho, do Roupa Nova, fez um transplante de medula. Foto: Arquivo pessoal Paulinho, do Roupa Nova, fez um transplante de medula. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

Vocalista e percussionista do Roupa Nova, Paulinho (Paulo Cesar Santos) recebeu alta na quinta (24) do CHN, em Niterói. Ele estava internado desde o dia 28 de agosto com diagnostico de linfoma.

No dia 10 de setembro, Paulinho fez um transplante de medula óssea autólogo (as próprias células-tronco do paciente são usadas). No último dia 21 ocorreu o que se chama popularmente de “a pega da medula” – quando finalmente detecta-se a recuperação da medula enxertada.

Vida longa, Paulinho!

