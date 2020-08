Neymar Pai, o pai de Neymar, fez um desabafo emocionado no Instagram, na tarde deste domingo (23), consolando o filho após a derrota do PSG para o Bayern de Munique na final da Champions League. Em um post com um vídeo de vários momentos do craque na campanha do time francês durante campeonato, ele reafirmou seu apoio ao jogador de 28 anos.

“Sei que você não vai se permitir abaixar a cabeça”, disse o empresário, cerca de uma hora após a final do campeonato no Estádio da Luz, em Lisboa. O placar foi de 1×0 para o time alemão. Neymar chorou muito ainda em campo após perder a partida.

“Tenha certeza que o milagre aconteceu. Você é o nosso herói”, afirmou ele, que marcou no post a ex-mulher e mãe do craque, Nadine Gonçalves; a filha, Rafaella Santos; e o neto Davi Lucca, da união com Carol Dantas, entre outras pessoas.