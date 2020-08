A revista ainda afirmou que o nome do bebê é Ever Leo. (Foto: Reprodução)

A revista ainda afirmou que o nome do bebê é Ever Leo

Lea Michele deu à luz a um menino. De acordo com a People, a atriz de Glee de 33 anos de idade celebrou o nascimento do primeiro filho com Zandy Reich na última quinta-feira (20) nos Estados Unidos.

A revista ainda afirmou que o nome do bebê é Ever Leo. “Todos estão bem e saudáveis. Eles estão muito felizes”, afirmou a fonte. “É um bebê tranquilo até agora”, acrescentou. O anúncio da gravidez foi feito em abril.

Lea e Reich estão juntos desde 2017. Os dois se casaram em março do ano passado. Antes de Reich, Lea se envolveu com Robert Buckley e Matthew Paetz. Seu relacionamento mais famoso foi com Cory Monteith, seu colega de elenco em Glee, com quem ficou de 2010 até a morte precoce do ator, em julho de 2013.