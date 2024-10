Saúde Você sabe o que é a osteosarcopenia? 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Dia foi idealizado como uma campanha anual dedicada à conscientização global para prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose. (Foto: Reprodução)

O dia mundial de combate à osteoporose, celebrado no dia 20 de outubro, foi idealizado como uma campanha anual dedicada à conscientização global para prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose. Abaixo, veja o que é a osteosarcopenia.

“A osteosarcopenia combina duas condições comuns no envelhecimento: osteoporose (fraqueza óssea) e sarcopenia (perda de massa muscular). Essa condição aumenta a fragilidade dos idosos, dificultando atividades simples como andar, sentar, carregar o neto no colo e levantar. Como resultado, o risco de quedas e fraturas cresce, comprometendo a mobilidade e muitas vezes levando à dependência de familiares ou cuidadores”, conta Dra. Pérola Grinberg, fisiatra da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).

Dra. Pérola é uma das autoras do projeto Dia a Dia Seguro da ABRASSO, um guia com dicas e recomendações para execução de movimentos que fazemos diariamente nas atividades do cotidiano, seja em casa ou na rua. Este guia tem o objetivo de indicar as posições e movimentações mais corretas a ponto de eliminar sobrecarga nos ossos, músculos e articulações, principalmente, de idosos e daquelas pessoas já diagnosticadas com osteoporose ou osteosarcopenia.

“A prática regular de exercício físico contribui para diminuir o risco de perda óssea, além de fortalecer a musculatura e, por consequência, permitir maior sustentação dos ossos. Não importa a idade: o exercício físico ajuda a saúde dos ossos, a força e a mobilidade, prevenindo, portanto, a osteosarcopenia”, declara a fisiatra que dá as dicas abaixo:

– Exercícios com carga (pesos) e de equilíbrio são os mais indicados para fortalecer os músculos e evitar quedas.

– Os exercícios de sustentação de peso como agachamento, flexão de braços, polichinelo frontal, e os exercícios de fortalecimento muscular, também conhecidos como ‘resistência’, como pilates e musculação, servem para aumentar a força óssea e muscular.

– Caminhadas e alongamentos treinam equilíbrio e postura, o que pode ajudar a evitar quedas, além de contribuir para a saúde da coluna vertebral.

“Antes de começar qualquer exercício físico regularmente, é importante conversar com o médico e um profissional de educação física ou fisioterapeuta para avaliar o tipo de exercício, a frequência e o que está ou não indicado para cada pessoa”, finaliza Dra. Pérola.

