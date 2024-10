Tecnologia Saiba como o WhatsApp ganha dinheiro

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

A Meta ganha dinheiro com o WhatsApp por meio de diferentes formas de fonte de receita. (Foto: Reprodução)

A Meta ganha dinheiro com o WhatsApp por meio de diferentes formas de fonte de receita. A primeira é por meio da assinatura do WhatsApp Business, que fornece recursos avançados de comunicação para médias e grandes empresas.

A integração com o Facebook Ads também é uma importante renda do app de mensagens. Além disso, os dados obtidos pelo alto volume de usuários ativos ajudam a Meta a ter um extenso banco de informações que podem ser usados em outros serviços da big tech.

Conheça mais detalhes sobre como o WhatsApp ganha dinheiro e outras dúvidas comuns.

– O WhatsApp Business é uma das fontes de receita da Meta: A Meta ganha dinheiro com o WhatsApp por meio das assinaturas do WhatsApp Business. Enquanto o serviço está disponível gratuitamente para pequenas empresas, os médios e grandes negócios pagam pelo uso da API.

Os planos de assinatura oferecem recursos avançados e soluções personalizadas para otimizar a comunicação com clientes. Isso inclui uma página para a conta comercial, automação de mensagens, suporte para múltiplos atendentes e segmentação de clientes.

As receitas geradas com o WhatsApp Business são usadas para cobrir os custos operacionais do mensageiro. Bem como, o valor das assinaturas permite que a Meta invista em novas tecnologias e recursos para melhorar a experiência dos usuários.

– O WhatsApp ganha dinheiro com anúncios no Facebook e Instagram: Outra fonte de receita do WhatsApp é a integração com o Facebook Ads. A plataforma de publicidade digital da Meta ajuda as empresas do WhatsApp Business a atingirem o público-alvo ao criar anúncios direcionados no Facebook e no Instagram.

Por exemplo, os anúncios com o botão “Conversas no WhatsApp” fazem os clientes iniciarem um chat com a empresa diretamente pelo app de mensagens. Além de criar uma comunicação mais eficaz, a ferramenta de marketing pode ampliar o engajamento e as vendas.

– O grande ganho do WhatsApp é com o número de usuários ativos no app: O amplo número de usuários ativos do WhatsApp fornece à Meta inúmeros dados importantes. Essas informações são essenciais para a big tech investir em melhorias no app de mensagens e em outras plataformas.

Embora as mensagens do WhatsApp sejam criptografadas de ponta a ponta, os metadados – como frequência de uso e lista de contatos – revelam os padrões comportamentais dos usuários. Um material que é bastante valioso para os negócios da empresa.

Assim, a Meta usa os metadados para aprimorar a segmentação de anúncios no Facebook Ads. Bem como, deixa a experiência dos usuários personalizada nas outras plataformas da big tech, como o Facebook e Instagram.

– Por que o WhatsApp não ganha dinheiro com anúncios no aplicativo? O WhatsApp optou por não monetizar com anúncios para preservar a experiência do usuário, mantendo o app como um espaço de comunicação simples e intuitivo. A inclusão de anúncios poderia sobrecarregar a interface e afastar o público da plataforma.

Inicialmente, o WhatsApp experimentou cobrar uma assinatura anual de US$ 1 dos usuários. Entretanto, o mensageiro se tornou totalmente gratuito a partir de 2016 visando atingir uma base maior de usuários.

Vale dizer que representantes do WhatsApp já abordaram a possibilidade de exibir anúncios na aba “Atualizações” entre os Status compartilhados pelos usuários. Contudo, a Meta deve focar em outras formas de monetizar o aplicativo de mensagens.

– O WhatsApp ganha dinheiro com as mensagens enviadas pelos usuários? Não, o WhatsApp não ganha dinheiro com as mensagens enviadas pelos usuários comuns. O app de mensagens é gratuito e sua principal fonte de receita está ligada às assinaturas do WhatsApp Business e aos anúncios do Facebook Ads.

– O WhatsApp vende os dados dos usuários para ganhar dinheiro? Não, o WhatsApp não vende os dados pessoais dos usuários para empresas externas. Entretanto, as informações coletadas pelo app de mensagens podem ser usadas para aperfeiçoar serviços da Meta, como a segmentação de anúncios do Facebook Ads.

– Transferir dinheiro pelo WhatsApp Pay gera receita para o WhatsApp? Sim, as transferências realizadas pelo WhatsApp Pay podem gerar receitas para o WhatsApp. A ferramenta é gratuita para usuários comuns, mas empresas assinantes do WhatsApp Business podem pagar uma taxa quando recebem transferência de dinheiro em alguns países. As informações são do site Tecnoblog.

