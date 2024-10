Economia Parceria entre a Microsoft e a OpenAI “azeda”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Executivos da Microsoft ficaram preocupados que seu trabalho com IA esteja excessivamente dependente da OpenAI. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No outono passado, Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, perguntou ao seu homólogo na Microsoft, Satya Nadella, se a gigante da tecnologia investiria bilhões de dólares na start-up. A Microsoft já havia injetado 13 bilhões de dólares na OpenAI, e o Sr. Nadella inicialmente estava disposto a continuar fornecendo recursos. No entanto, depois que o conselho de diretores da OpenAI destituiu brevemente o Sr. Altman em novembro passado, o Sr. Nadella e a Microsoft reconsideraram, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com as conversas, que falaram sob condição de anonimato.

Nos meses seguintes, a Microsoft se manteve firme, enquanto a OpenAI, que espera perder 5 bilhões de dólares este ano, continuava a pedir mais dinheiro e mais poder computacional para construir e operar seus sistemas de IA.

O Sr. Altman certa vez chamou a parceria da OpenAI com a Microsoft de “a melhor bromance no setor de tecnologia”, mas os laços entre as empresas começaram a se desgastar. A pressão financeira sobre a OpenAI, a preocupação com sua estabilidade e os desentendimentos entre funcionários das duas empresas abalaram sua parceria de cinco anos, de acordo com entrevistas com 19 pessoas familiarizadas com a relação entre as empresas.

Essa tensão demonstra um desafio chave para as start-ups de IA: elas dependem das gigantes tecnológicas globais para dinheiro e poder computacional, porque essas grandes empresas controlam os enormes sistemas de computação em nuvem que as pequenas precisam para desenvolver IA.

Nenhuma parceria demonstra melhor essa dinâmica do que a da Microsoft e da OpenAI, criadora do chatbot ChatGPT. Quando a OpenAI recebeu o gigantesco investimento da Microsoft, concordou em um acordo exclusivo para comprar poder computacional da Microsoft e trabalhar em estreita colaboração com a gigante da tecnologia no desenvolvimento de novas IA.

“Somos profundamente gratos pela nossa parceria com a Microsoft; a grande aposta inicial que eles fizeram em nós e os vastos recursos computacionais que nos forneceram foram essenciais para nossos avanços em pesquisa, beneficiando ambas as empresas enormemente”, disse o Sr. Altman em um comunicado na quinta-feira. “Estamos entusiasmados e comprometidos em perseguir nossa visão compartilhada e alcançar ainda maiores conquistas juntos no futuro.”

No último ano, a OpenAI tem tentado renegociar o acordo para garantir mais poder computacional e reduzir os enormes custos, enquanto executivos da Microsoft ficaram preocupados que seu trabalho com IA esteja excessivamente dependente da OpenAI. O Sr. Nadella afirmou em particular que a demissão do Sr. Altman em novembro o chocou e o preocupou, segundo cinco pessoas com conhecimento de seus comentários.

Desde então, a Microsoft começou a diversificar suas apostas na OpenAI.

“Continuamos a investir na OpenAI em vários pontos discretos da parceria”, disse o Sr. Scott, diretor de tecnologia da Microsoft, em uma entrevista recente. “Certamente somos o maior investidor de capital neles.”

Mas em março, a Microsoft pagou pelo menos 650 milhões de dólares para contratar a maior parte da equipe da Inflection, uma concorrente da OpenAI. O ex-diretor executivo e cofundador da Inflection, Mustafa Suleyman, agora supervisiona um novo grupo da Microsoft que trabalha para desenvolver tecnologias de IA para consumidores com base no software da OpenAI. Ele também é a pessoa responsável pelo esforço de longo prazo da Microsoft para desenvolver tecnologias que poderiam substituir o que a empresa está obtendo da OpenAI, segundo duas pessoas familiarizadas com os planos da Microsoft.

“A Microsoft poderia ficar para trás se dependesse apenas das tecnologias da OpenAI”, disse Gil Luria, analista do banco de investimentos D.A. Davidson. “É uma verdadeira corrida — e a OpenAI pode não vencê-la.” As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/parceria-entre-a-microsoft-e-a-openai-azeda/

Parceria entre a Microsoft e a OpenAI “azeda”

2024-10-19