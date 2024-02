Saúde Você sabe o que é cirurgia metabólica? Entenda o que é o procedimento

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O excesso de gordura corporal está diretamente ligado ao funcionamento do organismo. Foto: Reprodução O excesso de gordura corporal está diretamente ligado ao funcionamento do organismo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estar acima do peso, como sabemos, é um dos fatores de risco para o coração. Mas será que o problema se limita apenas aos números que vemos na balança? Na verdade não. Nem sempre eles refletem a quantidade e a distribuição da gordura pelo corpo ou permitem prever suas consequências para a saúde. O fato é que a obesidade é uma doença grave, com complicações que se multiplicam.

Isso porque o excesso de gordura corporal está diretamente ligado ao funcionamento do nosso organismo.

Certos graus de obesidade podem comprometer seriamente órgãos como fígado, intestino, rins, pulmões e o coração, além de outros aspectos físicos e até emocionais.

Em alguns casos, apenas dietas, exercícios e até o uso de medicamentos não são suficientes. Dependendo do quadro é preciso buscar outras possibilidades, principalmente quando há agravantes. Muitas vezes nem mesmo as melhores intenções e fortes motivações são suficientes para as pessoas perderem peso. Em situações assim, a saída pode ser uma intervenção cirúrgica.

O começo

A grande maioria conhece ou ao menos já ouviu falar da cirurgia bariátrica, procedimento gastrointestinal que surgiu na década de 1990 como alternativa para quem sofre com a obesidade.

Em resumo, a bariátrica é um tipo de cirurgia no qual o sistema digestório é alterado para diminuir a quantidade de comida tolerada pelo estômago e/ou modificar o processo de digestão, de forma a reduzir as calorias absorvidas, facilitando a perda de peso.

As diretrizes definidas para sua realização são fundamentadas especialmente no IMC (índice de massa corporal), usado para apontar sobrepeso e obesidade, que tem como base de cálculo a relação entre peso e altura.

Em geral, a bariátrica se tornou uma opção para aqueles com obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, ou seja, com IMC de 40 ou mais, que não apresentaram resposta ao tratamento clínico –para indivíduos com graus menores, IMC de 30 a 34,9 (obesidade grau 1) ou IMC de 35 a 39,9 (grau 2), o procedimento só é feito quando há sérios problemas de saúde associados.

Apesar de ser uma medida direta, ela não consegue, entretanto, dimensionar a concentração da gordura pelo corpo (as complicações mudam ou se agravam de acordo com essa localização).

Dentre os quadros mais preocupantes estão, por exemplo, o de pessoas em que a gordura fica acumulada, predominantemente, na região abdominal, e concentrada ao redor de órgãos internos – a chamada gordura visceral, que provoca o aumento da inflamação e dos níveis de lipídios no sangue.

Avanços importantes

É preciso reconhecer a importância da cirurgia bariátrica, que sem dúvidas salvou muitas vidas ao contribuir para o controle de várias doenças, melhora da qualidade de vida e a diminuição da mortalidade cardiovascular.

Contudo, com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, diversos estudos e o avanço da medicina foi possível entender que as indicações desse tratamento cirúrgico não podem ser baseadas apenas no IMC e os resultados devem ir além da redução dos quilos na balança.

Bariátrica x metabólica

Assim surgiu o que chamamos hoje de cirurgia metabólica, ou seja, procedimentos usados para reverter a obesidade, mas que envolvem o tratamento conjunto de outras doenças, especialmente o diabetes tipo 2.

Entram ainda nessa lista a hipertensão arterial e a dislipidemia (presença de níveis elevados de lipídios – colesterol LDL e triglicerídeos – no sangue), problemas que juntos dão origem a síndrome metabólica.

Uma condição caracterizada pela combinação de fatores de risco (a presença de pelo menos três) que aumentam significativamente os riscos de desenvolvimento e a ocorrência de distúrbios, doenças e eventos cardiovasculares, como problemas no ritmo cardíaco (arritmias), doença arterial coronária, infarto ou AVC.

Portanto, apesar de ambas envolverem procedimentos cirúrgicos semelhantes, a diferença entre as duas é que:

A bariátrica tem como foco particularmente a perda de peso.

A cirurgia metabólica visa o controle da síndrome, com metas que envolvem, além da obesidade, a contenção também de comorbidades (condições crônicas múltiplas ou condições coexistentes) em segundo plano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/voce-sabe-o-que-e-cirurgia-metabolica-entenda-o-que-e-o-procedimento/

Você sabe o que é cirurgia metabólica? Entenda o que é o procedimento

2024-02-01